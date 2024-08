Πόσα έβγαζαν οι νέοι ευρωβουλευτές – Δήλωναν εισοδήματα από 750 έως 16.000 ευρώ το μήνα

Ουδέν κρυπτόν υπό το ευρωκοινοβούλιο, καθώς οι νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές είναι υποχρεωμένοι, στο πλαίσιο της διαφάνειας και λογοδοσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημοσιοποιήσουν τις πηγές εισοδήματός τους, πριν εκλεγούν. Η ανάρτηση των πηγών εισοδήματος δίνει ενδιαφέροντα στοιχεία.

«Πρωταθλήτρια» εισοδημάτων αναδεικνύεται η Ελεονώρα Μελέτη, που -σύμφωνα με τη δήλωσή της- πριν εκλεγεί αμειβόταν με 16.000 ευρώ μηνιαίως από τον τηλεοπτικό σταθμό που εργαζόταν. Στον αντίποδα η Γαλάτω Αλεξανδράκη, που εκλέχθηκε με πάνω από 51.000 σταυρούς με την Ελληνική Λύση πριν την Ευρωβουλή ήταν μια συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 750 ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές παλιοί και νέοι υποχρεούνται να κάνουν δήλωση ιδιωτικών συμφερόντων στο ευρωκοινοβούλιο. Είναι μία υποχρέωση που περιλαμβάνεται στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια και υποβάλλεται στον πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου έως το τέλος της πρώτης περιόδου που έπεται των εκλογών για την ανάδειξη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ή εντός 30 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων των βουλευτών στο ευρωκοινοβούλιο κατά τη διάρκεια μια κοινοβουλευτικής περιόδου και έως το τέλος του μήνα που έπεται κάθε επερχόμενης αλλαγής.

Δείτε τί δήλωσε ο κάθε ευρωβουλευτής

Γεώργιος Αυτιάς – Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Νέα Δημοκρατία)

Ο Γιώργος Αυτιάς δηλώνει δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ με αμοιβές 11.000 EUR μηνιαίως. Επίσης, καθηγητής δημοσιογραφίας στο Ιδιωτικό ΙΕΚ Όμηρος με 50 ευρώ ωριαία αποζημίωση.

Ελεονώρα Μελέτη – Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Νέα Δημοκρατία)

H Ελεονώρα Μελέτη δηλώνει δημοσιογράφος-παρουσιάστρια στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA με μηνιαίο μισθό 16.000 ευρώ. Επίσης, δήλωσε συγγραφέας δύο βιβλίων και αμοιβή 38.500 ευρώ από τη συγγραφή του ενός βιβλίου. Η Ελεονώρα Μελέτη δήλωσε ακόμα εισοδήματα από συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2021 έως τον Ιούνιο του 2024 που ανέρχονται σε 130.000 ευρώ ετησίως.

Γαλάτω Αλεξανδράκη – Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (Ελληνική Λύση)

Η Γαλάτω Αλεξανδράκη που προκάλεσε σάλο και αίσθηση με το μυστήριο που υπήρχε αρχικά για το πρόσωπό της, δηλώνει συνταξιούχος με εισόδημα 750 ευρώ μηνιαίως.

Νικόλαος Αναδιώτης – Μη Εγγεγραμμένοι (Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα-ΝΙΚΗ)

Ο Νίκος Αναδιώτης δηλώνει συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (έτος 2021 έως Ιούνιο 2024): 21.162 EUR (Συνολικό ποσό εισοδήματος από 2021-2024). Παροχή υπηρεσιών ως καθηγητής φυσικής αγωγής – γυμναστής (έτη 2022-2023) : 1440 EUR Συνολικό ποσό εισοδήματος για τα έτη 2022-20233. Υπηρεσίες ηθοποιού – συμμετοχή στο τηλεοπτικό παιχνίδι “My Celebrity get me out of here” στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ: 90.000 EUR (μη φορολογίσιμο ποσό από συμμετοχή σε φιλανθρωπικό τηλεοπτικό παιχνίδι).

Σάκης Αρναούτογλου – Ομάδα Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)

Ο Σάκης Αρναούτογλου δηλώνει Δημόσιος Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου στην ΕΡΤ3, Δημοσιογράφος και Αρχισυντάκτης του Δελτίου Καιρού του καναλιού: 1.050 EUR μηνιαίως. Εκφωνητής τρίλεπτου δελτίου καιρού σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή στο Sfera Fm: 500 EUR Μηνιαίως. Εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας και πολιτικής προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (από Ιανουάριο 2024): 50 EUR Ποσό ανα συνεδρία.

Φρέντης Μπελέρης – Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Νέα Δημοκρατία)

Ο Φρέντης Μπελέρης δήλωσε ετήσιο εισόδημα 2.500 ευρώ από ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χιμάρα της Αλβανίας.

Νικόλαος Φαραντούρης – Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – GUE/NGL (ΣΥΡΙΖΑ)

Ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην “Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία”: 48.601 EUR ετησίως.

Αφροδίτη Λατινοπούλου – Ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» (Φωνή Λογικής)

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλώνει δικηγόρος στην Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων “Φινέας” (από Μάιο 2024): 1.250 EUR μηνιαίως και δικηγόρος στη “Δυαδική Ενημέρωση” Ε.Ε. (από Μάιο 2024): 1.000 EUR μηνιαίως. Η εταιρεία συμβούλων Φινέας και η Δυαδική Ενημέρωση είναι εταιρείες συμφερόντων του εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη. Ένα θολό σημείο στη δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου είναι ότι δεν έχει δηλώσει κανένα εισόδημα για τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Γιάννης Μανιάτης – Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)

Ο Γιάννης Μανιάτης δήλωσε εκτός από μισθωτός καθηγητής πανεπιστημίου και ελεύθερος επαγγελματίας. Επίσης δήλωσε μέλος σε διάφορα Δ.Σ. αφιλοκερδώς. Ειδικότερα, ο Γιάννης Μανιάτης δήλωσε Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με εισόδημα 3.943 EUR μηνιαίως. Επίσης, εισοδήματα ετήσια από παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ως Ελεύθερος Επαγγελματίας ύψους 36.000 ευρώ. Παράλληλα, από ερευνητικά Προγράμματα Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δήλωσε 55.026 ευρώ ετησίως. Άλλες πηγές δραστηριότητας χωρίς εισόδημα για τον Γιάννη Μανιάτη τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν τα:

-Επιστημονικό Συμβούλιο EXCESIO PARTNERS

-Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος “Γεώργιος Μ. Μίχαλος – Αειφορία της Νισύρου”

-Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Μαρία Τσάκος – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης”

Νίκος Παπανδρέου – Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ)

O Νίκος Παπανδρέου ήταν και στην προηγούμενη ευρωβουλή αλλά είχε εισέλθει τον Μάιο του 2023 ως αντικαταστάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτός των εισοδημάτων του για τον ένα χρόνο που ήταν στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Παπανδρέου δήλωσε 8.000 ευρώ ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και μηδενικά εισοδήματα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου. Παράλληλα, ο Νίκος Παπανδρέου δήλωσε ότι πριν εκλεγεί στο ευρωκοινοβούλιο είχε εισόδημα 450 ευρώ μηνιαίως από την συγγραφή βιβλίων, προφανώς από τα πνευματικά δικαιώματα.

Νίκος Παππάς – Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – GUE/NGL (ΣΥΡΙΖΑ)

Ο Νίκος Παππάς, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου μονοπωλούσε την επικαιρότητα για άλλους λόγους δήλωσε προ ευρωβουλής αθλητής καλαθοσφαίρισης στον Παναθηναϊκό το 2022-2023: 55000 ευρώ καθαρές αποδοχές για τη σεζόν (εξάμηνο). Αθλητής καλαθοσφαίρισης στην ΑΕΚ (σεζόν 2021-2022): 65000 ευρώ καθαρές αποδοχές για τη σεζόν. Παράλληλα, εισόδημα 20.000 ευρώ συνολικά για την περίοδο 2022-2023 από τη βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση ακινήτου Airbnb στην περιοχή Αθήνας.

Δημήτρης Τσιόδρας – Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Νέα Δημοκρατία)

Ο Δημήτρης Τσιόδρας δήλωσε 2.880 ευρώ μηνιαίως από την πρότερη επαγγελματική του δραστηριότητα ως διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης (από Ιούνιο 2021 έως Απρίλιο 2024).

Μαρία Ζαχαρία – Μη Εγγεγραμμένοι (Πλεύση Ελευθερίας)

Η Μαρία Ζαχαρία δήλωσε υπεύθυνη λογιστηρίου στον Όμιλο Εταιρειών “SpiritWorld“ με μισθό 2.200 ευρώ μηνιαίως. Εκλεγμένη συνδικαλίστρια στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ: 75 EUR μηνιαίως. Ιδιοκτήτρια επαγγελματικού τουριστικού γιωτ με μηδενικό όμως εισόδημα. Επίσης, Γενική Γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, χωρίς αμοιβή και Γενική γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό (υπάλληλοι γραφείων σε ναυτιλιακές εταιρείες και τουριστικά πρακτορεία).

Επάγγελμα ευρωβουλευτής: Μισθοί, επιδόματα και συντάξεις

Πάντως και στην Ευρωβουλή τα εισοδήματα των νέων ευρωβουλευτών θα είναι διόλου ευκαταφρόνητα, μιας και το λειτούργημα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξόχως προσοδοφόρο, αφού όσοι εκλέγονται απολαμβάνουν υψηλές αποδοχές, επιδόματα και προνόμια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωκοινοβουλίου, η πάγια μηνιαία αποζημίωση ενός ευρωβουλευτή είναι €10.377,43 (Ιούλιος 01.01.2024). Ο μισθός αυτός πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.



Βεβαιως όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές της ΕΕ. Μετά την παρακράτηση αυτών, ο μισθός ανέρχεται σε €8.089,63.



Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές τους να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο. Ως εκ τούτου, ο τελικός μισθός των μελών του ΕΚ εξαρτάται από τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα εκλογής τους.