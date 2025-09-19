Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Άρχισαν τα όργανα στο «Πρωϊνό» - Η πρώτη on air παραίτηση της σεζόν

Μια παραίτηση -βόμβα αναστάτωσε την showbiz και τους ανθρώπους της τηλεόρασης και δεν είναι άλλη από αυτή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου που είχε ένα σχολιαστικό section στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το πρωινό».

Η παραίτηση μάλιστα έγινε on air... «Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω εδώ και δύο τρεις ημέρες. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα τώρα. Ούτε ανθρώπους τρώμε, ούτε υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δε μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα και το πρωινό ξύπνημα… Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος συμπλήρωσε: «Εγώ είμαι στη δουλειά 37 χρόνια. Έχω δουλέψει από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε η 1 ώρα κάνει τη διαφορά; Ναι, η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Είμαστε εδώ από 7, 7.30. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Η μία είναι τώρα και η άλλη πριν 15 χρόνια. Όταν βλέπεις ότι δεν τα φέρνεις βόλτα με το άτιμο το πρωινό ξύπνημα. Θεωρώ ότι πρέπει πολύ νωρίς – όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δε θα είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια της σεζόν – να πούμε ότι σόρρυ, λάθος, δεν θα τα καταφέρω».