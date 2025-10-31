Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «H Ηλιάκη δεν είναι ποιοτική στο “Δέστε τους”, στην ΕΡΤ όμως είναι;»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος στο «Breakfast@Star» και σχολίασε την τηλεόραση, τον δήθεν εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια τηλεόραση, τη Eurovision, ενώ δεν παρέλειψε να κριτικάρει ανθρώπους και εκπομπές.

Τηλεοπτικές προτάσεις

Ο Γιαννόπουλος αποχώρησε από το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα λίγες ημέρες μετά από την πρεμιέρα επειδή δεν μπορούσε να ξυπνά τόσο νωρίς. Μετά από αυτό, είχε κάποιες άλλες τηλεοπτικές προτάσεις; «Το τηλέφωνό μου δεν χτύπησε για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου γιατί όταν σηκώνεται κάποιος και φεύγει από μια εκπομπή πρώτης γραμμής, από την πρώτη εβδομάδα, είναι λίγο σαν να περνάει και ένα σήμα στην αγορά του τύπου “μην με ενοχλείτε”.

Αν είναι να είμαι σε κάποια εκπομπή, θα ενημερωθώ πρώτα για το ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Δεν μου αρκεί να ξέρω και να λατρεύω την παρουσιάστρια, μπορεί εκείνη να έχει μαζί της τρεις που δεν θέλω να τους βλέπω».

Ποιοτικοί και μη

«Η ιδιωτική και η δημόσια τηλεόραση δεν βρίσκονται σε εμφύλιο, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι “Βόρειοι και Νότιοι” εδώ πέρα. Επειδή έχω μεγαλώσει στο Βέλγιο, είχα μάθει σε μια κρατική τηλεόραση που δεν αγνοεί τις προτιμήσεις του τηλεθεατή και αξιοποιεί το ότι πληρώνεται και έχει εισοδήματα από τον κρατικό κορβανά, άρα από τους φόρους των πολιτών και τους προσφέρει ένα πρόγραμμα αξιοπρεπές μεν, αλλά και αρεστό.

Δηλαδή η Ηλιάκη δεν είναι ποιοτική όσο είναι στο “Δέστε τους”, με το που περνάει την πύλη της ΕΡΤ είναι ποιοτική; Η Κρονάκη είναι ποιοτική; Δηλαδή, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο με την Κρονάκη είναι ποιοτικό, ενώ με την Χρηστίδου δεν είναι ποιοτικό. Αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ τη σοβαροφάνεια».

«Δεν μου αρέσει η εκπομπή του Κώστα Τσουρού»

Μου αρέσουν οι εκπομπές που έχουν σαφήνεια μηνύματος. Οι infotainment δεν μου αρέσουν. Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού στο MEGA μου άρεσε, αυτή στον ΣΚΑΪ όχι. Δεν μου αρέσουν οι επιλογές κάποιων προσώπων, με εξαίρεση τον ενημερωτικό τομέα που είναι αξιολογότατη.

Στον Τσουρό έχουν γίνει λάθη, τα οποία θα μπορούσε να τα πει κάποιος ασήμαντα, αλλά εγώ δεν τα θεωρώ ασήμαντα. Ο τίτλος της εκπομπής είναι λάθος, είναι τίτλος για 100% ψυχαγωγική εκπομπή. Δεν πείθει για ενημέρωση ένας τέτοιος τίτλος. Επίσης, ο παρουσιαστής όταν σκάει στο πλατό, που τώρα το έχει αλλάξει ο Κώστας και καλά έκανε, δεν μπορεί να βγαίνει περπατώντας. Μα δεν είναι το “Super Κατερίνα” για να παίζει Ρουβά την ώρα που μπαίνεις. Μπορείς να φανταστείς την ώρα που μπαίνει ο Ευαγγελάτος να παίζει Ρουβάς; Εκείνος θα είχε τον Ρουβά να χορεύει δίπλα του.

Eurovision

«Φυσικά και θα ήμουν μέλος της κριτικής επιτροπής που θα επιλέξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό. Αλλά να πάει κάποιος να ρωτήσει την ΕΡΤ γιατί δεν μου το προτείνουν. Γιατί εγώ έχω υπάρξει κριτική επιτροπή, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι κομμένος λόγω των δηλώσεών μου».