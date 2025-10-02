Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι με την ΕΕ; - Τι ζητούν οι πολίτες από την Ένωση

Μπορεί η «αγκαλιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει μια σιγουριά στους Ευρωπαίους πολίτες, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν νιώθουν απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτή. Οι πολίτες της ΕΕ δεν αισθάνονται ότι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες και προτεραιότητές τους.

Μια εικόνα θετική μεν, επιφυλακτική δε, σκιαγραφεί η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δείχνοντας παράλληλα μια σαφή απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών για περισσότερη δράση από την πλευρά της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο, με σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) να λένε ότι η χώρα τους επωφελείται από την ένταξη. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως σημειώνει το Euronews.



Οι περισσότεροι πολίτες αισθάνονται επίσης ότι η ΕΕ επηρεάζει την καθημερινότητά τους, αν και αυτό δεν θεωρείται καθολικά κάτι καλό. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (50%) λένε ότι ο αντίκτυπος είναι θετικός, το 31% τον περιγράφει ούτε ως καλό ούτε ως κακό και το 18% θεωρεί την επιρροή της ΕΕ αρνητική.



Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ αυξάνεται στο μεταξύ, καθώς λίγο περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (52%) δήλωσαν ότι έχουν θετική εικόνα για την Ένωση.



Αυτό είναι ένα ποσοστό που έχει καταγραφεί μόνο δύο φορές τις τελευταίες δύο δεκαετίες (το 2021 και το 2022). Παράλληλα, το 42% πιστεύει ότι η ΕΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων από τις αρχές του 2025.

Η αισιοδοξία για το μέλλον είναι επίσης ισχυρή: τα 2/3 των πολιτών δηλώνουν αισιόδοξοι για το τι επιφυλάσσει η ΕΕ, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 72% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Οικονομικές προκλήσεις

Αλλά η ικανοποίηση των Ευρωπαίων δεν είναι απόλυτη. Όταν ρωτήθηκαν σε τι πρέπει να επικεντρωθεί η ΕΕ, οι Ευρωπαίοι ερωτηθέντες ήταν πολύ σαφείς.



Το κόστος ζωής και ο πληθωρισμός παραμένουν οι κορυφαίες ανησυχίες, όπως αναφέρει το 41% ​​των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η άμυνα και η ασφάλεια (34%) και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%).



Αυτά τα τρία ζητήματα από μόνα τους αποκαλύπτουν την πίεση που αισθάνονται οι Ευρωπαίοι στην καθημερινή τους ζωή: οικονομική πίεση, παγκόσμια αστάθεια και αυξανόμενη ανισότητα.



Το κρίσιμο σημείο είναι ότι πολλοί πολίτες ανέφεραν ότι δεν θέλουν απλώς η ΕΕ να παρατηρήσει αυτές τις προκλήσεις· θέλουν να κάνει περισσότερα.



Τουλάχιστον το 90% πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο ενωμένα στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και το 68% υποστήριξε ότι η ίδια η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις και απειλές για την ασφάλεια.



Η επιθυμία για μια πιο ικανή και ευέλικτη ΕΕ διαπερνά την ηλικία και το φύλο, ενώ η πολιτική στάση είναι ένα από τα λίγα σημεία σχεδόν καθολικής συμφωνίας σε ολόκληρη την ήπειρο.



Και αυτή η απαίτηση για ισχυρότερη δράση συνοδεύεται από την έκκληση για περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο, καθώς το συντριπτικό 91% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εποπτεία των δαπανών της ΕΕ.

Προστασία των δημοκρατιών



Ταυτόχρονα, το 85% υποστηρίζει τη σύνδεση της κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ με τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών μιας χώρας. Με άλλα λόγια, η υποστήριξη για την ενότητα και τις επενδύσεις στην ΕΕ είναι υψηλή, αλλά οι πολίτες επιθυμούν ελέγχους και ισορροπίες, διαφάνεια και δικαιοσύνη.



Όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, μόνο το 36% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν ακούσει για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), αλλά εξακολουθούν να έχουν ισχυρές απόψεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να λειτουργεί.



Περισσότεροι από τα 3/4 (78%) πιστεύουν ότι περισσότερα μελλοντικά έργα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από κοινού σε επίπεδο ΕΕ, αντί να αφήνονται σε μεμονωμένες χώρες.

Στο μεταξύ, το 73% δηλώνει ότι υποστηρίζει τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων ειδικά για την ΕΕ, όπως οι φόροι επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή τα εταιρικά κέρδη, για τη μείωση της εξάρτησης από τις εθνικές συνεισφορές.



Υπάρχει επίσης ισχυρή υποστήριξη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Πάνω από το 90% των πολιτών θεώρησαν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την ιχνηλασιμότητα βασικές πτυχές του τρόπου λειτουργίας του προϋπολογισμού της ΕΕ.