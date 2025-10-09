Πόσοι φίλοι είναι αρκετοί στη ζωή ενός ανθρώπου - Καθηγητής της Οξφόρδης έχει απαντήσει από το 1993

Την ίδια ώρα, που κάποιοι μπορούν να συνδεθούν με εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, ανθρώπους μέσω του Facebook, του Instagram ή του TikTok, διάφορες επιστήμες επικαλούνται πως ο εγκέφαλός μας μπορεί να είναι σε θέση να χειριστεί μόλις έναν περιορισμένο αριθμό πραγματικών σχέσεων.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ρόμπιν Ντάνμπαρ, ειδικός στις έρευνες όσον αφορά νευρολογικές διεργασίες που στηρίζουν την κοινωνική σύνδεση, υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα κοινωνικό δίκτυο πέρα ​​από 150 άτομα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Independent.

Από αυτούς, ο καθηγητής σημειώνει ότι μόλις πέντε άτομα αποτελούν τον πολύ στενό κύκλο, από την οικογένεια και τους στενούς φίλους που νιώθουμε πιο κοντά. Δέκα είναι τα άτομα που συναντάμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα ενώ περίπου πενήντα είναι εκείνοι που θα προσκαλούσαμε σε ένα πάρτι γενεθλίων. Τέλος, τα υπόλοιπα αποτελούν εκείνα που θα προσκαλούσαμε στον γάμο μας.

Η αμφιλεγόμενη θεωρία

Η θεωρία του Ντάνμπαρ χαρακτηρίζεται ωστόσο από διάφορους επιστήμονες ως αμφιλεγόμενη. Και αυτό γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν τις αλλαγές που προκύπτουν ανά τα χρόνια στους τρόπους με τους οποίος ο άνθρωπος κοινωνικοποιείται. Παρ' όλα αυτά, ο καθηγητής εξηγεί ότι, για παράδειγμα, η «είσοδος» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, δεν έχουν αλλάξει την ουσία της θεωρίας του, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1993, και ότι τα επίπεδα κοινωνικών συνδέσεων επιμένουν ακόμη και στον ψηφιακό χώρο.

«Αν κοιτάξετε τη συχνότητα των δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συχνότητα των τηλεφωνικών κλήσεων, τη συχνότητα των επαφών πρόσωπο με πρόσωπο, τη συχνότητα των γραπτών μηνυμάτων, βλέπετε τα ίδια επίπεδα», είχε υποστηρίξει.

Οι επιπτώσεις που έχουν στην υγεία η μοναξιά και η απομόνωση

Την ίδια ώρα, άλλες έρευνες αποδεικνύουν τη σημασία που έχουν στη ζωή ενός ανθρώπου οι στενές και ουσιαστικές σχέσεις. Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο και η έλλειψη σύνδεσης είναι εξίσου επικίνδυνη για την υγεία σας με το κάπνισμα έως και 15 τσιγάρων την ημέρα, σύμφωνα με έκθεση του 2023 του Γενικού Χειρουργού της εποχής Μπάιντεν, Δρ. Βίβεκ Μέρθι.

Παράλληλα, η μοναξιά αυξάνεται στις ΗΠΑ, με περισσότερο από το 20% των ενηλίκων να αναφέρουν ότι αισθάνονται μοναξιά, σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει επίσης συνδεθεί με την κατάθλιψη και τη μοναξιά και οι άνθρωποι περνούν λιγότερο χρόνο πρόσωπο με πρόσωπο με φίλους και συγγενείς.

Η ισχυρή κοινωνική σύνδεση μπορεί να έχει βαθιά θετικό αντίκτυπο στην υγεία και προστατεύει από καρδιακές παθήσεις, άνοια και εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.