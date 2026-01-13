Πότε ανοίγει το χλιδάτο γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Η επένδυση μαμούθ του συζύγου Κασσελάκη

Η αντίστροφη μέτρηση για τα εγκαίνια του χλιδάτου γυμναστηρίου που ετοιμάζει ο Τάιλερ Μακμπέθ στην «καρδιά» της Αθήνας έχει ξεκινήσει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι πύλες του πρόκειται να ανοίξουν εντός του Μαρτίου.

Ήδη έχει βρεθεί ο χώρος που θα φιλοξενήσει το γυμναστήριο, το οποίο θα ανήκει στην οικογένεια των διάσημων γυμναστηρίων Barry’s, πελάτες των οποίων είναι από τις αδελφές Καρντάσιαν, μέχρι τη Lady Gaga και τη Dua Lipa.



Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, έχουν πέσει οι υπογραφές στο μισθωτήριο, με το ενοίκιο που καλείται να πληρώσει ο Τάιλερ Μακμπέθ να είναι αρκετά «τσουχτερό». Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για 6ετές συμβόλαιο, με το ενοίκιο να ανέρχεται στις 21.000 μηνιαίως για τα πρώτα τρία χρόνια και στη συνέχεια να ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ για την επόμενη τριετία.



Αυτό σημαίνει ότι για τα πρώτα τρία χρόνια ο Τάιλερ Μακμπέθ θα χρειαστεί να καταβάλει 756.000 ευρώ μόνο για τα ενοίκια, ενώ σε βάθος εξαετίας το ποσό εκτοξεύεται πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ (1.656.000€).



Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ακίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Συντάγματος, το ποσό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή τα ενοίκια είναι εξαιρετικά υψηλά.



Η συνεργασία με ξενοδοχεία



Εκτός από το χλιδάτο γυμναστήριο στο κέντρο της πόλης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και με δύο υπερπολυτελή ξενοδοχεία για in-house συνεργασία. Να υπάρχει δηλαδή υποκατάστημα του γυμναστηρίου μέσα στα ξενοδοχεία.



Η μηνιαία συνδρομή



Όσον αφορά στο πόσο θα πρέπει να πληρώνει κανείς για να μπορεί να γυμνάζεται στο γυμναστήριο του συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη, όπως ειπώθηκε στον ANT1, η μίνιμουμ μηνιαία συνδρομή θα ξεκινά από 200 ευρώ.

Εκείνοι που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο γυμναστήριο, θα έχουν τη δυνατότητα να γυμνάζονται σε ολιγομελή γκρουπ.