Κασσελάκης: Υπάρχουν πολλοί γκέι σε Βουλή και κυβέρνηση που κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους

«Υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, σε εκπομπή που θα προβληθεί αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε πως «υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», ενώ τονίζει ότι η χώρα είναι έτοιμη «να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μιλά για την καθημερινότητά τους στην Αθήνα, τη δημόσια εικόνα ενός ανοιχτά gay ζευγαριού και την αξία της προσωπικής συνέπειας απέναντι στις επικρίσεις. Όπως σημειώνει, το ουσιαστικό ζητούμενο δεν αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός πολιτικού, αλλά την καταλληλότητά του για την ηγεσία της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρεται επίσης στην ιδιαίτερη σχέση του με την Κρήτη, εκφράζοντας πρόθεση για επενδυτικές πρωτοβουλίες στο νησί, ενώ μιλά και για το προσωπικό του αφήγημα όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία».