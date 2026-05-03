Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας 2026

Αν σκέφτεστε ήδη την Γιορτή της Μητέρας 2026, σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει να δώσετε στη μαμά σας κάτι περισσότερο από μια ανθοδέσμη της τελευταίας στιγμής. Φέτος, η Γιορτή της Μητέρας είναι την Κυριακή 10 Μαΐου, ακολουθώντας την παράδοση να γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Γνωρίζοντας αυτό τώρα, σας δίνεται χρόνος να σχεδιάσετε ένα ξεχωριστό δώρο για τον άνθρωπο που σας έφερε στη ζωή, κι όχι απλώς ένα μπουκέτο με λουλούδια, αλλά κάτι που να «τιμά» τις ιστορίες της μαμάς σας, τις στιγμές που διαμόρφωσαν την οικογένειά σας και τη «σοφία» που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.



Σε πολλές χώρες, οι άνθρωποι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην συγκεκριμένη μέρα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν κατά μέσο όρο περίπου 259 δολάρια για να γιορτάσουν, με τις εμπειρίες να κερδίζουν έδαφος έναντι των υλικών δώρων.



Σήμερα, η Γιορτή της Μητέρας συνήθως περιλαμβάνει δώρα, κάρτες και οικογενειακές συγκεντρώσεις, καθώς και άλλες οικογενειακές παραδόσεις. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι.

Η προέλευση

Πρόκειται για μια μέρα που γιορτάζεται με διάφορους τρόπους σε όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες – και φαίνεται αρκετά διαφορετική από τον τρόπο που την ξέρουν οι γενιές σήμερα. Λέγεται ωστόσο ότι η προέλευσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο χρονολογείται από τον Μεσαίωνα και οι εορτασμοί επικεντρώνονταν λιγότερο στις μητέρες και περισσότερο στα σπίτια τους και στις «μητρικές εκκλησίες» τους.

Πριν από αιώνες, ήταν παράδοση για τους ανθρώπους που είχαν μετακομίσει, να επιστρέφουν για να επισκεφθούν το σπίτι τους και τις εκκλησίες που συνήθως βαπτίζονταν ή επισκέπτονταν την τέταρτη Κυριακή της χριστιανικής Σαρακοστής. Αυτή η ημέρα ήταν γνωστή σε πολλούς ως Κυριακή της Μητέρας.



Ένα μεταγενέστερο έθιμο είδε επίσης τις οικιακές βοηθούς και τους μαθητευόμενους που έμεναν σπίτι να έχουν ρεπό για να επισκεφθούν τις μητέρες τους, την οικογένειά τους και τις τοπικές εκκλησίες. Αλλά πολλοί λένε ότι η Ημέρα της Μητέρας εξελίχθηκε στον εορτασμό που γνωρίζουμε σήμερα μέσω της επιρροής της Αμερικανικής Ημέρας της Μητέρας πριν από έναν αιώνα.

Τυπικά, η γιορτή ξεκίνησε το 1908, όταν η Άννα Τζάρβις στη Δυτική Βιρτζίνια τίμησε τη μητέρα της με 500 λευκά γαρίφαλα στην εκκλησία. Η ίδια αγωνίστηκε για την καθιέρωση αυτής της ξεχωριστής ημέρας για να τιμήσει τις μητέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Αν Ριβς Τζάρβις, η οποία ήθελε εδώ και καιρό να αναγνωριστεί το έργο των μητέρων.



Στη συνέχεια, τον 20ό αιώνα, η αμερικανική γιορτή γνώρισε και εμπορική επιτυχία, με πολλές χώρες να υιοθετούν έκτοτε την παράδοση της αγοράς καρτών, λουλουδιών και των οικογενειακών γευμάτων. Ωστόσο, η εμπορευματοποίηση της Ημέρας της Μητέρας λέγεται ότι τρομοκρατούσε την Άννα Τζάρβις, η οποία κάποια στιγμή αγωνίστηκε για την κατάργησή της.