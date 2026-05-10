Στη Γιορτή της Μητέρας, οι Αμερικανοί δίνουν τα πάντα αγοράζοντας δώρα και βγαίνοντας για φαγητό, για να τιμήσουν τις γυναίκες της ζωής τους. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι καταναλωτικές δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την ημέρα ανέρχονται σε περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.



Αυτή η έμφαση στον καταναλωτισμό έχει από καιρό επικριθεί – μεταξύ άλλων και από την ιδρύτρια της γιορτής, την Άννα Τζάρβις. Ξεκίνησε τον εορτασμό το 1908 για να τιμήσει τη δική της μητέρα, την ακτιβίστρια της εποχής του Εμφυλίου Πολέμου, Άννα Τζάρβις, η οποία ίδρυσε τα Mothers’ Day Work Clubs (Κλαμπ Εργασίας για τη Γιορτή της Μητέρας) στη γενέτειρά της, τη Δυτική Βιρτζίνια.



Αυτές οι λέσχες ήταν ενώσεις μητέρων που συγκεντρώνονταν εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων παρείχαν εκπαίδευση και βοήθεια στις οικογένειες. Όταν ξέσπασε ο Εμφύλιος Πόλεμος, οι λέσχες στράφηκαν στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης και πρόσφεραν τροφή και ιατρική βοήθεια τόσο στους στρατιώτες της Ένωσης όσο και στους στρατιώτες των Συνομοσπονδιακών. Αυτές οι μητέρες θεωρούσαν την ειρήνη ως τον μόνο τρόπο για να διατηρήσουν τις κοινότητές τους και να εξασφαλίσουν την υγεία και την ευημερία όλων.



«Ως μελετητής της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας», γράφει η Marie-Claire Bealieu στο The Conversation, «γνωρίζω ότι για χιλιετίες ο ρόλος των μητέρων περιελάμβανε όχι μόνο την τεκνοποίηση και την εκπαίδευση, αλλά και την προστασία της κοινότητας στο σύνολό της, ειδικά μέσω της προάσπισης της ειρήνης.



Κείμενα που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. δείχνουν μητέρες να προωθούν την ειρήνη. Στην κωμωδία του Αριστοφάνη «Λυσιστράτη», οι γυναίκες της Αθήνας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τερματίσουν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Η ηγέτιδα του ειρηνευτικού κινήματος υποστηρίζει ότι οι γυναίκες υποφέρουν διπλάσια από τους άνδρες στον πόλεμο – γεννούν παιδιά μόνο για να τα στείλουν να πεθάνουν ως στρατιώτες.

Μητέρες και αρχαίες θεές

Στον αρχαίο κόσμο, η ίδια η μητρότητα εξασφάλιζε τη δύναμη μιας γυναίκας μέσα στην οικογένεια και την κοινότητά της, ειδικά αν το μωρό ήταν αγόρι. Η γέννηση εξασφάλιζε έναν κληρονόμο για την οικογένεια και εγγυόταν ότι η γυναίκα δεν θα απορριπτόταν από τον σύζυγό της λόγω ατεκνίας.

Στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί η κλασική φιλόλογος Florencia Foxley, η μητρότητα ανέβαζε μια γυναίκα στο αξίωμα της προστάτιδας και της στήριξης της πόλης, επειδή παρείχε μια νέα γενιά πολιτών και στρατιωτών για την κοινότητα.

Η γέννηση των παιδιών έδινε επίσης στη γυναίκα ανεπίσημη εξουσία και επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις που έπαιρναν ο σύζυγός της και οι γιοι της, όπως φαίνεται και στο έργο «Λυσιστράτη».



Η λατρεία της θεάς Ήρας, συζύγου του Δία και βασίλισσας των θεών, αντικατοπτρίζει αυτή τη διπλή λειτουργία των μητέρων ως προστάτιδων των παιδιών και των κοινοτήτων στον αρχαίο κόσμο. Η Ήρα λατρευόταν στις γαμήλιες τελετές και προΐστατο στον τοκετό με τη μορφή της κόρης της Ειλειθυίας, της θεάς των μαιών. Ήταν επίσης η θεϊκή προστάτιδα της αρχαίας πόλης του Άργους.

Στη Ρώμη, με το λατινικό της όνομα Juno, λατρευόταν με τα επίθετα Pronuba ως θεά του γάμου και Lucina ως θεά του τοκετού. Ωστόσο, η Juno ήταν επίσης αναπόσπαστο μέρος της Τριάδας του Καπιτωλίου μαζί με τον Δία και τη Μινέρβα, το τρίο των θεών που προστάτευε την πόλη. Στην πραγματικότητα, η Juno πιστώνεται ότι έσωσε τη Ρώμη από μια επίθεση των Γαλατών το 390 π.Χ., όταν οι ιερές χήνες της προειδοποίησαν τους Ρωμαίους για την προσέγγιση του εχθρικού στρατού.

Σύγχρονες πρακτικές

Η τεράστια δύναμη των γυναικών ως υπέρμαχων της ειρήνης και προστάτιδων των κοινοτήτων συνεχίζεται μέχρι σήμερα.



Όπως έχει δείξει η δημοσιογράφος Margot Adler, ορισμένοι νεοπαγανιστές πιστεύουν ότι οι αρχαίες κοινωνίες που λάτρευαν μητρικές θεότητες ήταν πιο ειρηνικές από τις κουλτούρες με πατριαρχικές θρησκευτικές παραδόσεις. Σήμερα, αυτοί οι πιστοί επιδιώκουν να αναβιώσουν τις λατρείες των μητρικών θεοτήτων προκειμένου να επιστρέψουν σε αυτόν τον αρμονικό τρόπο ζωής. Επικαλούνται τις μητρικές θεές για να προωθήσουν την πολιτική δύναμη των γυναικών, την αποστρατιωτικοποίηση και την αρμονία με τον φυσικό κόσμο, καθώς και την παγκόσμια ειρήνη.

Ομοίως, η «Λυσιστράτη» συνεχίζει να εμπνέει τον αγώνα των γυναικών για ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Το 2003, για παράδειγμα, οι ακτιβίστριες για την ειρήνη Kathryn Blume και Sharron Bower διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ συντονίζοντας πάνω από 1.000 αναγνώσεις της «Λυσιστράτης» παγκοσμίως σε μία μόνο ημέρα.



Βεβαίως, το έργο παρουσιάζει τους γυναικείους χαρακτήρες με κωμικό τρόπο και, όπως έχει επισημάνει η κλασική φιλόλογος Mary Beard, το τέλος του έργου καθιστά σαφές ότι η πολιτική εξουσία των γυναικών είναι απλώς μια φαντασίωση. Ωστόσο, το έργο αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες υπέφεραν δυσανάλογα από τις συνέπειες του πολέμου στην αρχαιότητα, όπως συμβαίνει και σήμερα.



Το έργο αναγνωρίζει επίσης, αν και με χιουμοριστικό τρόπο, ότι οι γυναίκες ασκούν τεράστια δύναμη για την ειρήνη, κάτι που επιβεβαιώνεται και σήμερα. Πράγματι, σύμφωνα με μια μελέτη του King’s College London, «τα κράτη όπου οι γυναίκες κατέχουν περισσότερη πολιτική εξουσία είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε πόλεμο και να διαπράξουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, οι καθολικοί σε όλο τον κόσμο τιμούν τη Μαρία ως μητρική μορφή που συνδέεται με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Μία από τις εκφάνσεις της, η Παναγία της Γουαδελούπης, είναι μια δημοφιλής μορφή λατρείας στο Μεξικό και τη Λατινική Αμερική, ιδίως μεταξύ των ανθρώπων με αυτόχθονη καταγωγή.



Η Παναγία της Γουαδελούπης απεικονίζεται έγκυος και λατρεύεται από πιστούς που αναζητούν προστασία και ειρήνη. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β', σε μια δημόσια προσευχή προς την Παναγία της Γουαδελούπης το 1979, της ζήτησε να «χαρίσει ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία στους λαούς μας».



Ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζεται σήμερα η Γιορτή της Μητέρας στις ΗΠΑ παραλείπει εμφανώς την τεράστια δύναμη που ασκούν οι γυναίκες πέρα από τον χώρο του σπιτιού. Ενώ το έργο των γυναικών στην ανατροφή των παιδιών και τη στήριξη των οικογενειών τους είναι σημαντικό και πρέπει πάντα να τιμάται, η Άννα Τζάρβις οραματίστηκε αυτή την ημέρα ως κάτι πιο ευρύ – μια ημέρα που τιμά τις γυναίκες ως πολιτικούς και ηθικούς παράγοντες, ειδικά ως φορείς ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.