Φόρος τιμής στις μητέρες των Ενόπλων Δυνάμεων από το ΓΕΕΘΑ - Το συγκινητικό βίντεο

Με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αποτίει φόρο τιμής στις γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερο αφιερωματικό βίντεο για την προσφορά και τον πολυσύνθετο ρόλο τους.

Το βίντεο αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών σε όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τον ρόλο τους ως μητέρες και στυλοβάτες της οικογένειας, υπογραμμίζοντας ότι η μητρότητα και η στρατιωτική προσφορά συνυπάρχουν με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Παράλληλα, μέσα από τις εικόνες του βίντεο παρουσιάζεται η διαχρονική παρουσία και προσφορά της γυναίκας, με αναφορές που ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα, περνούν από το 1821 και το Έπος του ’40 και φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη εποχή.