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Η νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται προ των πυλών και τα πρώτα που επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς δέκτες είναι, όπως κάθε χρόνο, τα ενημερωτικά προγράμματα. Οι μεγάλοι σταθμοί έχουν ήδη οριστικοποιήσει τις ημερομηνίες των πρεμιέρων τους, με τις πρώτες εκπομπές να κάνουν πρεμιέρα από τις 24 Αυγούστου.

Από το OPEN και τον ΣΚΑΪ μέχρι το MEGA και το Action 24, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα στούντιο, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

ΣΚΑΪ: Επιστρέφουν τρεις ενημερωτικές εκπομπές

Στις 24 Αυγούστου, ξεκινά και η ενημερωτική ζώνη του ΣΚΑΪ.

Στους τηλεοπτικούς δέκτες επιστρέφουν οι εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», δίνοντας το πρώτο ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα σεζόν.

MEGA: Πρώτος ο Νίκος Ευαγγελάτος

Στο MEGA, την αρχή κάνει ο Νίκος Ευαγγελάτος, με το «Live News» να επιστρέφει επίσης τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ακολουθεί η «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να επιστρέφουν στη γνώριμη πρωινή ενημερωτική ζώνη.

OPEN: Πρώτο ραντεβού στις 24 Αυγούστου

Το OPEN ανοίγει την αυλαία των ενημερωτικών εκπομπών τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, με την επιστροφή του «10 Παντού».

Η εκπομπή συνεχίζει κανονικά την πορεία της, αυτή τη φορά με τον Νίκο Στραβελάκη στο τιμόνι της παρουσίασης, μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου από τον σταθμό.

Action 24: Νέα πρόσωπα και πρεμιέρες

Το Action 24 ξεκινά τη νέα τηλεοπτική σεζόν στις 31 Αυγούστου με την εκπομπή «Επόμενη Κίνηση».

Η Κατερίνα Δούκα, ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Φώφη Γιωτάκη θα βρίσκονται καθημερινά στον αέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 20:00 έως τις 22:00.

Στη συνέχεια, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, κάνει πρεμιέρα και το «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τη Ντόνα Δρούτσα, το οποίο θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 06:00.

Οι πρεμιέρες με μια ματιά