Πότε γιορτάζουν ο Γιώργος και η Γεωργία το 2026: Ο κανόνας του Πάσχα και η τελική ημερομηνία

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα «μπερδέματα» του εορτολογίου, που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες οδηγεί χιλιάδες χρήστες στις μηχανές αναζήτησης. Ο Άγιος Γεώργιος, ο «Τροπαιοφόρος», ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων κινητών εορτών, αλλά η μετακίνησή του δεν είναι αυθαίρετη. Συνδέεται άρρηκτα με τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα.

Φέτος, με το Ορθόδοξο Πάσχα να εορτάζεται στις 12 Απριλίου, το ερώτημα για το πότε θα ακουστούν οι ευχές στον Γιώργο και τη Γεωργία έχει μια απάντηση που ίσως εκπλήξει όσους έχουν συνηθίσει τη γιορτή να μεταφέρεται.

Γιατί η γιορτή «κινείται»;

Ο εκκλησιαστικός κανόνας είναι σαφής: Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου είναι κανονικά στις 23 Απριλίου. Ωστόσο, επειδή τα εκκλησιαστικά τροπάρια της εορτής περιέχουν αναστάσιμα λόγια, δεν μπορούν να ψαλλούν πριν από την Ανάσταση.

Αν η 23η Απριλίου πέφτει πριν το Πάσχα (δηλαδή μέσα στη Σαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα), η γιορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα του Πάσχα.

Αν η 23η Απριλίου πέφτει μετά το Πάσχα, τότε η γιορτή παραμένει σταθερή στην ημερομηνία της.

Η ημερομηνία για το 2026

Για το 2026, τα δεδομένα είναι απλά. Εφόσον η Κυριακή του Πάσχα είναι στις 12 Απριλίου, η 23η Απριλίου έπεται της Ανάστασης.

Συνεπώς, φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία γιορτάζουν κανονικά την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Δεν υπάρχει μεταφορά τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), καθώς η ημερομηνία της μνήμης του Αγίου βρίσκεται ήδη εντός της αναστάσιμης περιόδου.

Ο Άγιος των αγρών και της άνοιξης

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου δεν είναι μόνο μια θρησκευτική επέτειος, αλλά έχει ταυτιστεί στη λαϊκή παράδοση με το ξύπνημα της φύσης και την έναρξη των αγροτικών εργασιών. Είναι ο «Αη Γιώργης» που σφραγίζει το πέρασμα στην άνοιξη.

Για όσους λοιπόν σπεύδουν να ευχηθούν στους οικείους τους αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη», φέτος θα χρειαστεί να περιμένουν λίγες ημέρες παραπάνω, μέχρι την 23η Απριλίου, για να τιμήσουν ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα της ελληνικής οικογένειας.