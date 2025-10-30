Πράσινη «αντισυγκέντρωση...»

Μπορεί οι γαλάζιοι υπουργοί να έδωσαν χθες το παρών στον περίβολο του υπουργείου Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής του πρόσοψης, ωστόσο πράσινα στελέχη και βουλευτές είχαν ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου όπου παρουσιαζόταν το πολυσυλλεκτικό ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του Μιχάλη Καλαντζόπουλου που κατεβαίνει για πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο Καλαντζόπουλος είναι σήμερα αντιπρόεδρος και παλιότερα έχει διατελέσει γραμματέας στο μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας. Είναι πολιτικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη και έχει διατελέσει γραμματέας του Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, όμως αποχώρησε στον πρόσφατο «ανασχηματισμό» για να αφοσιωθεί στα συνδικαλιστικά του δικηγορικού συλλόγου. Αν και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία στήριξη από τη Χαριλάου Τρικούπη, τα ονόματα όσων πήγαν λένε αρκετά.

Μεταξύ όσων βρέθηκαν στην παρουσίαση ήταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, καθώς και οι Μιχάλης Καρχιμάκης, Λουκάς Αποστολίδης, Παναγιώτης Δουδωνής, Θανάσης Γλαβίνας, Νανά Βρυώνη, Παναγιώτης Γκανιάτσος, Μανώλης Βελεγράκης, Νίκος Δήμας, ο Χρήστος Κακλαμάνης, που είναι και υποψήφιος στο συνδυασμό και φυσικά η Ελένη Αναστασίου, πρώην διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη και σύζυγος του Μιχάλη Καλαντζόπουλου.

Το παρών θεσμικά έδωσε και ο απερχόμενος πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, Δημήτρης Βερβεσός. Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου (α΄ γύρος) και 6-7 Δεκεμβρίου (β΄ γύρος)