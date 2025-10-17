«Πρέσινγκ» Τσίπρα (προσωπικά) σε Ράμμο

Μαθαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ρίξει όλο του το βάρος στο επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου του. Αν τελικά έχει δίκιο ο άνθρωπος μου, θα αποτελείται από 25 άτομα (αρχικά), με επιστήμονες υψηλού κύρους στο πεδίο τους.



Κάποιοι λένε ότι θα είναι η «μαγιά» για το νέο κόμμα, αλλά εκτιμώ ότι δεν είναι ακριβές αυτό, αφού ο ρόλος τους θα είναι κυρίως προγραμματικός και συμβουλευτικός. Κάποιοι εξ αυτών, όντως, θα είναι στην «πρώτη γραμμή» της πολιτικής μάχης - εφόσον το νέο πολιτικό εγχείρημα λάβει «σάρκα και οστά».



Μέσα σε όλα αυτά, άκουσα κάπου ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ήθελε πολύ να έχει σε αυτή την ομάδα τον Χρήστο Ράμμο. Η εκτίμηση που τρέφει στο πρόσωπο του πρώην ανώτατου δικαστικού, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, αμοιβαία είναι και τα αισθήματα του πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ.



Επικοινωνούν; Έτσι ακούγεται. Όμως, στο επιστημονικό συμβούλιο Τσίπρα μου λένε ότι δεν θα είναι. Για λόγους ευνόητους - δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επεκταθώ. Τώρα, αν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, θα πρόκειται για έκπληξη τεράστια - στην οποία δεν θα πόνταρα…