Ο Ιούνιος είναι μήνας γιορτής και υπερηφάνειας για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ με το Athens Pride να έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα και τις δράσεις του.

Για αυτή τη βδομάδα, το πρόγραμμα είναι γεμάτο με παραστάσεις, προβολές ταινιών, βιωματικά εργαστήρια και πολλές ακόμη δράσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εβδομάδας

Παράσταση / Show: Fabric Republic Runway Show: Τα ρούχα δεν δημιουργούν αποκλεισμούς

Με σλόγκαν «Τα ρούχα δεν δημιουργούν αποκλεισμούς», το Fabric Republic σε συνεργασία με το Athens Pride 2024, δημιουργεί ένα inclusive Runway Show, με handmade ρούχα που έχουν σχεδιαστεί και ραφτεί ειδικά για το κάθε άτομο που συμμετέχει στο catwalk, με έμφαση στις ανάγκες τις LGBTQI+ κοινότητας. Επί 2 εβδομάδες θα πραγματοποιούνται πρόβες για τη δημιουργία του τελικού ρούχου που θα φορεθεί στο Runway Show στις αρχές Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των προβών, θα καλέσουμε ένα fashion expert να συμμετέχει στην καθοδήγηση των συμμετεχόντων, μοιράζοντας γνώση, έμπνευση και συμβουλές. Η ενέργεια θα κορυφωθεί με το Runway Show, όπου θα δούμε τα μοντέλα να κάνουν catwalk με τις μοναδικές δημιουργίες που σχεδιάστηκαν και ράφτηκαν ειδικά για το κάθε άτομο.

Χώρος εργαστηρίων: Πολυβίου Δημητρακοπούλου 18, Άνω Πατήσια

Χώρος runway show: Βασιλέως Αλεξάνδρου 8, Νέα Φιλαδέλφεια

Ημερομηνίες εργαστηρίων: 27/05/2024 έως τις 05/06/2024 (κατόπιν εσωτερικής συνεννόησης). Runway show: Πέμπτη 6/6., 20:00 - 21:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα της δράσης.

Παράσταση / Show: The sound of us

Μία επί σκηνής προσπάθεια επιστροφής στη γέννηση και συμφιλίωση με την ιδέα ενός επικείμενου τέλους. Σώματα άφυλα, ως συνομιλητές και επικοινωνοί, χορεύουν, ξεσπούν, υπάρχουν. Μία performance κραυγή, μία performance βήμα στην φιμωμένη ανάγκη απελευθέρωσης ακατέργαστων ήχων και κινήσεων. Η πιο μη δημοφιλής πλευρά ενός queer και νευροδιαφορετικού ατόμου ανοίγει επί σκηνής, σαν είσοδος στον κόσμο του. Η performance έχει καταγωγή την ανάγκη μοιράσματος του πόνου, και την ανάγκη για ορατότητα, με τις τέχνες να χρίζονται τόποι, όπου ανοίγουν συζητήσεις. Πονάμε, και αυτός είναι ο ήχος μας.

Χώρος: Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, Αθήνα

Ημερομηνίες: Τρίτη 4, Τετάρτη 5 & Τρίτη 11 Ιουνίου, Ώρα: 22:00 - 22:45

Είσοδος: Ελεύθερη

Παράσταση / Show: Κατάματα

Ο άνθρωπος απέναντι στο άγνωστο. Ο άνθρωπος που επαναστατεί, ερωτεύεται, γεννά, μεγαλώνει, ζει και πεθαίνει. Στην άλλη «πλευρά» η Εξουσία – ανθρώπινο δημιούργημα – ελέγχει, κινεί, διακινεί και υποκινεί με τρομακτική ακρίβεια, απαγορεύοντας την απόκλιση. Μια Εξουσία που υπονομεύει τη διαφορετικότητα. Μια σύγκρουση. Ένας αγώνας. Η ζωή είναι δικαίωμα. Μια «μικρή» παράσταση για τις «μεγάλες» δυνάμεις που μας κινητοποιούν. Μια σκηνική σύνθεση για την αιώνια πάλη του ανθρώπου με τα θηρία της ύπαρξης που αναπόφευκτα καταλήγει σε ένα κοίταγμα μέσα στον συμπαντικό καθρέφτη, κατάματα.

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (Φουαγιέ), Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Ημερομηνία: 8/6/2024, 20:00 - 20:45

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Απέναντι από έξοδο μετρό Δημοτικό Θέατρο.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα της δράσης.

Βιωματικά Εργαστήρια - Σεμινάρια: Matterz x Athens Pride

Κεντρική ιδέα της εκδήλωσης είναι τα safe spaces και πώς το Matterz, ως ψηφιακό οικοσύστημα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους και πόλεις για όλα τα άτομα. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι ιδρύτριες του Matterz και η επιστημονική του σύμβουλος, Μάττα Σαμίου, ειδική σε θέματα φύλου, ισότητας και συμπερίληψης.

“Η ανοιχτή συζήτηση θα είναι βιωματική - θα αναλύσουμε το πώς φτάσαμε σε αυτή την ιδέα, την έρευνα που κάναμε, το κενό που θέλουμε να καλύψουμε, κτλ. Η Μάττα θα εξηγήσει μέσω της πείρας της, της δικής της έρευνας και της εμπειρίας της πώς προσέγγισε το θέμα, επισφραγίζοντας το πλάνο δράσης μας. Θέλουμε να εστιάσουμε στην ουσία, στο ότι το Matterz φτιάχτηκε από την κοινότητα για την κοινότητα και θα υπάρχει για να "απαιτεί" ένα πιο ασφαλές, συμπεριληπτικό μέλλον, μέσα από μία εποικοδομητική, άμεση και καθόλου στημένη ανοιχτή συζήτηση.”

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Ημερομηνία: Σάββατο 8 Ιουνίου, Ώρα: 18:00-19:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα της δράσης.

Βιωματικά Εργαστήρια - Σεμινάρια: Σεξουαλική υγεία στην LGBTQI+ κοινότητα: εμπειρίες, ερωτήσεις, απαντήσεις

Μέλη της κοινότητας προσκαλούνται να καταθέσουν τις εμπειρίες, τις ερωτήσεις και τις αγωνίες τους σχετικά με θέματα της σεξουαλικής υγείας στην Ελλάδα του 2024. Μία συζήτηση επί ίσοις όροις με σκοπό να μην αισθανθεί κανένα άτομο μόνο του και να απομυθοποιηθούν τα ταμπού που περιβάλλουν την εν λόγω θεματολογία. Την συζήτηση θα συντονίσουν τρεις επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στο αντικείμενο και μέλη της κοινότητας με σκοπό την ενδυνάμωση αυτής:

Χώρος: HGW Std. (Μαυρομιχάλη 138, Αθήνα)

Ημερομηνία: Παρασκευή 7 Ιουνίου, Ώρα: 19:00 - 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα της δράσης.

Προβολή: Ετερότητες

Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το σινεμά, μιλάμε για τη διαφορετικότητα μέσα από 4 ταινίες μικρού μήκους από τη Ν. Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Οι ταινίες πραγματεύονται σύγχρονα ζητήματα ταυτότητας μέσα από μια διαθεματική και διαπολιτισμική οπτική. Μετά την προβολή των ταινιών η σκηνοθέτιδα Μαρία Λεωνίδα (Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας “Ο Καρπός”) στήνει μία παιχνιδιάρικη ψηφοφορία κα συζήτηση γύρω από τους χαρακτήρες και τις ιστορίες των ταινιών. Οι ταινίες αυτές προέρχονται από τη συλλογή του British Council, More Films for Freedom, μέρος του παγκόσμιου προγράμματος Five Films For Freedom που γιορτάζει την ισότητα των φύλων με έμφαση στις διαφορετικές ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίες. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να ανοίξει έναν αμερόληπτο και χωρίς προκαταλήψεις διάλογο πάνω στα τρέχοντα ζητήματα της ισότητας των φύλων βασισμένο σε «αληθινές ιστορίες ζωής», με σημείο αναφοράς την τέχνη του κινηματογράφου.

Περιλήψεις ταινιών

Baba

Sam Arbor, Adam Ali | 16'

Ζώντας στα τούνελ της Τρίπολης ένα queer έφηβο άτομο από τη Λιβύη με το όνομα Britannia, ονειρεύεται να ξεφύγει προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωή, όμως μια αναπάντεχη ανακάλυψη τον αναγκάζει να αμφισβητεί την απόφασή του να φύγει μακριά από τη χώρα και τους φίλους του. (Winner Iris Prize 2021).

Prayers for Sweet Waters

Elijah Ndoumbe | UK with South African collaboration, 2021, 16'

Μια ενδοσκόπηση στις ζωντανές πραγματικότητες τριών τρανς ατόμων που εργάζονται στο σεξ στο Cape Town, στη Νότιο Αφρική, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Neo Nahda

May Ziade | UK with French/Lebanese collaboration | 2022

Μια νεαρή Αράβισσα γυναίκα στο Λονδίνο βρίσκει φωτογραφίες cross-dressing γυναικών από το Κάιρο το 1920. Αρχίζει ένα πυρετώδες ταξίδι που την οδηγεί στην ανακάλυψη χαμένων ιστοριών και της δικής της τελικά ταυτότητας

The Enchanted Day of the Erês

Coraci Ruiz, Julio Matos | UK with Brazilian collaboration | 2022

Αναμειγνύοντας το animation με την πραγματικότητα, αυτό το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία ενός ασυνήθιστου πάρτι γενεθλίων. Είναι το πάρτι των ‘Erês’- πνευμάτων που λατρεύονται από τη θρησκεία Candomblé, μιας από τις λίγες Αφρο-βραζιλιάνικες θρησκείες που υποδέχονται την LGBTQIA+ κοινότητα.

Χώρος: Χώρος: HGW Std. (Μαυρομιχάλη 138, Αθήνα)

Ημερομηνία: Παρασκευή 7 Ιουνίου, Ώρα: 21:15 - 23:15

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα της δράσης.

Προβολή: Πικροδάφνες

Η Πάολα, η Μπέτι και η Εύα, τρεις τρανς γυναίκες στα 60 τους σε μια νυχτερινή βόλτα στην Αθήνα, επισκέπτονται ξανά τους δρόμους και τα μέρη όπου ξεκίνησαν τη σεξεργασία, όπου διασκέδασαν και βρήκαν τον έρωτα, αγωνίστηκαν, υπήρξαν και αντιστάθηκαν ένδοξα.

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Ημερομηνία: Σάββατο 8 Ιουνίου, Ώρα: 20:00 - 21:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα της δράσης.