Prisma Electronics: Στέλνει στις 11 Νοεμβρίου τον πρώτο ελληνικό νανοδορυφόρο στο διάστημα

Η Prisma Electronics ανακοίνωσε και επίσημα χθες την εκτόξευση του MICE-1, του πρώτου ελληνικού IoT νανοδορυφόρου, στο διάστημα που θα πραγματοποιηθεί (εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) στις 11 Νοεμβρίου στην Αμερική. Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, ο δορυφόρος θα εκτοξευθεί μέσω SpaceX (Falcon 9, Transporter-15 – Rideshare Mission), σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο σημείο για την ελληνική δορυφορική τεχνολογία και την παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα.

Ένα Γεγονός με Διεθνές Ενδιαφέρον

Το MICE-1 αποτελεί τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο ειδικά σχεδιασμένο για την Ναυτιλία και την υποστήριξη καταστάσεων στις οποίες οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά, όπως η έγκαιρη ειδοποίηση για φυσικές καταστροφές και η υποστήριξη δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους. Η Ελλάδα μέσω της Prisma Electronics δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες ειδικές υπηρεσίες στην Ναυτιλία με έμφαση στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Ναυτιλίας, την αυξημένη Κυβερνοασφάλεια και την προετοιμασία για το νέο κανονιστικό πλαίσιο που σχεδιάζεται να ισχύει μετά το 2028,– ένα ξεχωριστό ορόσημο για τη δυνατότητα της χώρας στο πεδίο της διαστημικής τεχνολογίας και σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες της Ναυτιλίας για πλοία φιλικότερα προς το περιβάλλον και με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Η αποστολή αυτή δεν είναι μόνο ελληνικής σημασίας, αλλά και παγκόσμιας, μία Ευρωπαϊκή πρωτιά.

Η Prisma Electronics, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) πέτυχε όλα τα κρίσιμα ορόσημα σχεδιασμού, κατασκευής και ελέγχων που χαρακτηρίζουν κάθε διαστημική αποστολή, ακολουθώντας τις διεθνής προδιαγραφές ποιότητας της ESA. Παράλληλα, ενέταξε στην όλη διαδικασία τις απατήσεις της Space-X για την ασφαλή εκτόξευση του δορυφόρου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το MICE-1 είναι ένας 3U CubeSat (4.9 κιλών) εξοπλισμένος με:

Δέκτη AIS (Automatic Identification System) που συλλέγει σήματα από πλοία από οπουδήποτε στον πλανήτη

Συστήματα επικοινωνίας TMTC (Τηλεμετρία, εντοπισμός, έλεγχος) S-Band και VHF/UHF με σταθμούς ελέγχου

Ειδικό πολυκαναλικό IoT S-band πομποδέκτη για άμεση επικοινωνία με τα εξοπλισμένα πλοία LAROS και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος

Αυτόνομο Σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου αποτελούμενο από ηλιακά πάνελ, ειδική μπαταρία και σύστημα για ακριβή τροχιακό έλεγχο

Αλγοριθμικά επεξεργασίας δεδομένων AI που λειτουργούν απευθείας στο δορυφόρο (AI on the edge)

Επαυξημένη Κυβερνοασφάλεια στην αποστολή και λήψη δεδομένων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ με άμεση και έμμεση συμμετοχή περισσότερων από 45 εξειδικευμένων μηχανικών της εταιρείας σε στενή συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το οποίο έχει αναλάβει την λειτουργία του κυρίως Σταθμού Εδάφους και σε συνεργασία με κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Endurosat, η Exolaunch, η GΟΜSpace, η Satlab, η Cube Space, η Leaf Space, η RBC Signals κλπ.

Ο δορυφόρος πέρασε από πλήθος λειτουργικών και περιβαλλοντικών ελέγχων που ζητήθηκαν από την ESA και την SPACE-X, και εξασφαλίζουν ότι ο δορυφόρος θα επιβιώσει από τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτόξευση και την έξοδο από την ατμόσφαιρα, αλλά και ότι θα είναι λειτουργικός σε περιβάλλον διαστήματος όπου δεν υπάρχει βαρύτητα και επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται έλεγχοι κραδασμών (vibration tests) και έλεγχοι που πραγματοποιούνται εντός ειδικού θαλάμου κενού στον οποίο επικρατούν θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτές στις οποίες θα κληθεί να λειτουργήσει στο διάστημα (Thermal Vacuum Chamber – TVAC). Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τους ελέγχους αυτούς, έλαβε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 την τελική έγκριση για την εκτόξευση (FAR – Final Acceptance Review). O MICE-1 βρίσκεται ήδη σε ειδικό θάλαμο της Exolaunch στις εγκαταστάσεις της SPACE-X, έτοιμος προς εκτόξευση.

Σύνδεση Θάλασσας – Διαστήματος

Ο MICE-1 δεν είναι απλώς ένας ακόμη δορυφόρος. Είναι η δορυφορική επέκταση του LAROS – του συστήματος ναυτιλιακής παρακολούθησης της Prisma που ήδη εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό από εμπορικά πλοία σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την λειτουργία αυτών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιγότερες βλάβες και μία νέα λογική στις επικοινωνίες και την ανάλυση των δεδομένων.

Σήμερα το LAROS παρέχει συνεχή παρακολούθηση των αισθητήρων του πλοίου αξιοποιώντας τις IoT συσκευές που η ίδια σχεδιάζει και παράγει ενώ αξιοποιεί δίκτυα επικοινωνιών όπως τα STARLINK, IMARSAT, 5G κλπ. τα οποία είναι διαθέσιμα στα πλοία.

Ο MICE-1 θα επιτρέψει την δοκιμή τεχνολογιών αιχμής για την ανταλλαγή δεδομένων και εντολών με πλοία και άλλες σημαντικές υποδομές ακόμη και όταν τα κύρια συστήματα επικοινωνίας δεν λειτουργούν. Δεδομένα από τα πλοία θα συλλέγονται από τον δορυφόρο MICE-1 και θα επιστρέφουν στη γη ως στρατηγικές πληροφορίες για:

• Ταυτοποίηση και θέση των πλοίων οπουδήποτε στη Γη

• Άμεση επικοινωνία με πλοία κλπ χωρίς μεσολάβηση άλλων δικτύων για επείγουσες εντολές ή ενημέρωση κατάστασης.

• Δημιουργία νέων υβριδικών πολυκαναλικών μοντέλων επικοινωνίας μέσω διαστημικών σχηματισμών με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και ισχυρή ασφάλεια στις επίγειες επιχειρήσεις.

• Προηγμένη ανάλυση κινδύνων χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγορίθμους που εκτελούνται στον ίδιο τον δορυφόρο

• Αυξημένη Κυβερνοασφάλεια στην ανταλλαγή της πληροφορίας

Απώτερος σκοπός της Prisma Electronics είναι η χρήση όλων των ανωτέρω δυνατοτήτων που μπορεί να παρέχει η διαστημική αποστολή MICE-1, αλλά και μελλοντικές αποστολές για την αύξηση της θαλάσσιας ασφάλειας και την επέκταση των λειτουργικοτήτων και των δυνατοτήτων της Ναυτιλίας. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται η πρόβλεψη κρίσεων πριν αυτές συμβούν και ο περιορισμός της έκτασης και των επιπτώσεών τους, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ευρωπαϊκή Συνεργασία και Μελλοντικά Σχέδια

Ο MICE-1 υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δορυφόρων και συγκεκριμένα του ελληνικού προγράμματος επικύρωσης σε τροχιά (In-Orbit Validation – IOV) νανοδορυφόρων, το οποίο έχει ανατεθεί στην ESA, η οποία έχει και την επίβλεψη και τον έλεγχο της όλης προσπάθειας, ενώ παρέχει ουσιαστική καθοδήγηση της ομάδας σχεδίασης και υλοποίησης της αποστολής. Η Prisma Electronics σχεδιάζει την περαιτέρω εξέλιξη και επέκταση του συστήματος είτε αυτόνομα αλλά κυρίως μέσω συνεργασιών.

Το όραμα της Prisma Electronics είναι η Ελλάδα να αποκτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ολόκληρο δορυφορικό δίκτυο ελληνικής κατασκευής, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με αυτή τη δυναμική, η Prisma Electronics θα καθιερώσει τη χώρα μας ως πυλώνα ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας και παραγωγής.

Σημασία για την Εταιρία και τη Χώρα

Για την Prisma Electronics, ο MICE-1 αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα: η εταιρία περνά από ερευνητική και αναπτυξιακή φάση σε διεθνή πρωτοπορία στην δημιουργία δορυφορικών λύσεων με πραγματική εφαρμογή στην Ναυτιλία, την επαύξημένη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κλπ. Η εμπλοκή της εταιρείας στη σχεδίαση και παραγωγή δορυφόρων την καθιερώνει σαν έναν στρατηγικό παράγοντα στη νέα εμπορική εποχή του διαστήματος.

Η Prisma Electronics συμμετέχει συμβατικά και ενεργά στους αντίστοιχους νανοδορυφόρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστήμίου Θεσσαλονίκης δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα για νέους επιστήμονες και στις δυνατότητες της χώρας να συμμετέχει σε παγκόσμιες εξελίξεις.

Η Prisma Electronics συνεργάστηκε αποτελεσματικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και για να αντιμετωπισθούν πλήθος νομικών θεμάτων που οδηγήσαν σε μία καλύτερη διαστημική πολιτική και νομοθεσία στην χώρα καθώς και για καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις αδειοδότησης από την ITU και τον αποτελεσματικό διεθνή συντονισμό.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το έργο υλοποιήθηκε μετά την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει από πόρους του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 την πρόταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και το SI-Cluster. Η συνέχεια και η εξέλιξη των έργων αυτών είναι το επόμενο στοίχημα της χώρας.