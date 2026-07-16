Προήχθησαν επ' ανδραγαθία τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της αποστολής στη Λιβύη το 2023

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Τελετή για την προαγωγή επ' ανδραγαθία στον ανώτερο βαθμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.

Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ

Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ

Οι προαγωγές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 με πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη.

Υπενθυμίζεται ότι στην αποστολή αυτή είχαν βρει τραγικό θάνατο τρία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων αφού τραυματίστηκαν θανάσιμα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ

Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ