Πρόκληση το θρυλικό Spa για τον Δημήτρη Παπαναστασίου

Ο δεύτερος γύρος της σεζόν, διεξάγεται στη φημισμένη πίστα Spa-Francorchamps, στην καρδιά των Αρδεννών. Ένα σιρκουί μήκους 7.004 km, με την αγωνιστική διαδρομή να απλώνεται μέσα στο δάσος, να έχει ως χαρακτηριστικό της τις υψομετρικές διαφορές και φυσικά, κάποια εμβληματικά σημεία, όπως ο συνδυασμός των στροφών Eau Rouge-Raidillon.

Καθώς ο Έλληνας οδηγός δεν είχε πρότερη αγωνιστική εμπειρία σε αυτό το θρυλικό πεδίο μάχης, πέραν της εντατικής δουλειάς στον προσομοιωτή, την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο Βέλγιο για μία ημέρα δοκιμών. «Είχα την ευκαιρία να κάνω μερικούς γύρους, αν και με διαφορετικό αγωνιστικό αυτοκίνητο, και μπορώ να πω ότι η πρώτη αυτή επαφή με το Spa ήταν μια μοναδική εμπειρία. Δεν θυμάμαι να έχω δυσκολευτεί τόσο σε καμία άλλη πίστα στην Ευρώπη - και τα τρία μέρη της πίστας απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση, ώστε να καταφέρεις να ολοκληρώσεις έναν πραγματικά γρήγορο γύρο», δήλωσε ο Δημήτρης Όσο για το σημείο της πίστας που ξεχώρισε, δεν είχαμε εκπλήξεις: «Φυσικά το κομμάτι Eau Rouge–Radillion! Με τις κάθετες επιβαρύνσεις να αγγίζουν τα 3.5G στην ανηφόρα, σε ζαλίζει την πρώτη φορά που το περνάς».

Ο ταλαντούχος οδηγός θα μοιραστεί ξανά τη McLaren Artura Trophy Evo2 της Raptor Engineering, με τον Ιταλό Ferdinando D’ Auria. Σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που περιλαμβάνει -όπως πάντα- δύο αγώνες και έχει ρεαλιστικό στόχο: «Για αυτό το αγωνιστικό τριήμερο, στόχος μας είναι να χτίσουμε σιγά σιγά τον ρυθμό μας, να αποφύγουμε τα λάθη και να βγάλουμε έναν ακόμα δυνατό αγώνα».