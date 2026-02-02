«Προλαμβάνω» και για τα νεφρά: Ποιοι θα λάβουν SMS και ποιες εξετάσεις περιλαμβάνονται

Μία νέα δράση πρόληψης, αυτή για τα νεφρά, προστίθεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω».



Μετά τα προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου, ήρθαν και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της νεφρικής δυσλειτουργίας τα οποία εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Ποιοι δικαιούνται τις δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1.590.000 παραπεμπτικά και αναμένονται ακόμα 250.000 για όσους έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικία τους.



Οι προβλεπόμενες εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr.



Η δράση απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη, δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ).



Στους δικαιούχους αποστέλλονται αυτόματα παραπεμπτικά για εξετάσεις αίματος και ούρων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση νεφρικής δυσλειτουργίας. Στην Ελλάδα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από ΧΝΝ, με το 80% να παραμένει αδιάγνωστο λόγω της ασυμπτωματικής εξέλιξης της νόσου στα αρχικά στάδια.



Παράλληλα, η χώρα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ασθενών τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην Ευρώπη.



Η χρόνια νεφρική νόσος δεν επηρεάζει μόνο τη νεφρική λειτουργία, αλλά αυξάνει σημαντικά και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία εμφανίζουν πολλαπλάσια πιθανότητα εκδήλωσης εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.



Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του eGFR, μέσω της κρεατινίνης αίματος σε συνδυασμό με την ηλικία και το φύλο, καθώς και τον δείκτη uACR, που αφορά τον λόγο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων σε πρωινό δείγμα.