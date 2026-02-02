Στοιχεία-σοκ για την παχυσαρκία: 1 στους 10 δικαιούχους του «Προλαμβάνω» με ΔΜΣ άνω του 50

Τη διεύρυνση των δράσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία αλλά και με ένταξη εξετάσεων για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του news4health.gr, ο υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία έχει αποφασιστεί να συνεχιστεί και μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης, με χρηματοδότηση από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

«Πρόκειται για ένα τα πιο επιτυχημένα προγράμματα από γεννήσεως του ελληνικού κράτους», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι η επιτυχία έχει είναι πως «πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο και δεν περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς».

Πάνω από 3,6 χιλιάδες πολίτες με ΔΜΣ άνω του 50

Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω», 5,2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 178.000 που έχουν έως τώρα ανιχνευτεί έγκαιρα.

Συγκλονιστικά όμως ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε η Ειρήνη Αγαπηδάκη για το πρόγραμμα διαχείρισης της παχυσαρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι 10% των δικαιούχων έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 50!

Στην πράξη αυτοί οι πολίτες είναι άτομα με αναπηρία, λόγω της παχυσαρκίας και για αυτό η προσέγγιση θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους.

«Πολλοί είναι καθηλωμένοι στο σπίτι τους και άρα δεν μπορούν να μετακινηθούν για αυτό και με τη συνδρομή των Κινητών Μονάδων Υγείας γίνονται κατ’ οίκον επισκέψεις για εξετάσεις και συμβουλευτική», συμπλήρωσε, ενώ ανέφερε ότι θα ενταχθεί και θεραπευτική άσκηση από φυσικοθεραπευτές στο σπίτι.

Βάσει των κριτηρίων, οι δικαιούχοι, άτομα 30 έως 70 ετών που είχαν ήδη κάνει εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και βρέθηκαν με πολύ υψηλό ΔΜΣ, ανέρχονται σε 36.360 και παραπέμπονται για περαιτέρω εξετάσεις, διατροφική συμβουλευτική και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Πάνω από 6 χιλιάδες έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Όπως τόνισε η Αναπληρωτής υπουργός, οι δικαιούχοι παραπέμπονται σε δημόσια δομή και αν βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές τις υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει παθολόγος ή γενικός ιατρός.

Υπογράμμισε δε, ότι η παρακολούθηση της συμβουλευτικής για τη διατροφή αλλά και την φυσική δραστηριότητα είναι προϋπόθεση για τη λήψη των φαρμάκων.

Μέση ηλικία του συνόλου των δικαιούχων είναι στα 50, ενώ η πλειονότητα εντοπίζεται στην Αττική και η περιφέρεια Μακεδονίας για το σύνολο του προγράμματος.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη διευκρίνισε πως το πρόγραμμα καλύπτει τη χορήγηση φαρμάκων για 8 μήνες, ανεξάρτητα από τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Για να έχει αποτέλεσμα και ουσία η θεραπεία που παρέχει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» πρέπει να αλλάξει και ο πολίτης συνήθειες, διατροφή και άσκηση», ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου 6.300 φαρμακεία και περίπου 500 δομές.