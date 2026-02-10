Ιατρική ΕΚΠΑ: Ξεκίνησε το δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω»

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιομεταβολικού και καρδιαγγειακού κινδύνου. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, έρχεται να αποδείξει ότι η πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, όταν υπάρχει οργανωμένος σχεδιασμός και επιστημονική υποστήριξη.

Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παραπεμπτικών και καταγραφής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο και, όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη, να λάβουν ολοκληρωμένη φροντίδα για την παχυσαρκία, με ιατρική παρακολούθηση, διατροφική υποστήριξη και –σε συγκεκριμένες περιπτώσεις– δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Η συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και συμμετέχει ενεργά μέσω Ειδικών Κέντρων Πανεπιστημιακών Κλινικών:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκόν»

Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Τεντολούρης

Αγ. Θωμά 17, Αθήνα 11527

Τηλ.: 2132061458, 2142061459, 1566

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 12461

Τηλ.: 2105832013, 1566

Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη

Λ. Μεσογείων 154, Αθήνα 11527

Τηλ.: 2132034260, 1566

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 70 ετών, οι οποίοι:

έχουν ΔΜΣ > 40 kg/m², ή

ΔΜΣ 37–40 kg/m² με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα.

Ενδεικτικά αναφέρονται: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή προδιαβήτης, υπέρταση, στεφανιαία νόσος, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεατωτική ηπατική νόσος (MASLD), χρόνια νεφρική νόσος, κ.ά.

Ποιοι λαμβάνουν δωρεάν φαρμακευτική αγωγή

Δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας λαμβάνουν αποκλειστικά οι ασθενείς που:

έχουν ολοκληρώσει τον προληπτικό έλεγχο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και

έχουν λάβει επίσημο SMS ή ηλεκτρονική ειδοποίηση παραπομπής σε δημόσια δομή.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Βήμα 1: Ολοκλήρωση εξετάσεων και λήψη μηνύματος παραπομπής.

Βήμα 2: Επικοινωνία με δημόσια δομή και προγραμματισμός ραντεβού.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιούνται:

αναλυτικό ιστορικό και κλινική εξέταση,

επιβεβαίωση κριτηρίων (ΔΜΣ και συννοσηρότητες),

εκτίμηση ενδείξεων και καθορισμός θεραπευτικού στόχου,

καταγραφή στο σύστημα του προγράμματος.

Οι ασθενείς παρακολουθούνται τακτικά για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια της αγωγής και την αναπροσαρμογή του θεραπευτικού πλάνου όπου απαιτείται.