Καφέ λίπος: O ιστός που προστατεύει την καρδιά και ρυθμίζει την πίεση

Παρότι το σωματικό λίπος συνδέεται εδώ και δεκαετίες με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, η επιστήμη δείχνει πλέον ότι δεν λειτουργούν όλα τα λιπώδη κύτταρα με τον ίδιο τρόπο. Νεότερα πειραματικά δεδομένα από μελέτη σε ποντίκια αποκαλύπτουν ότι ένα «ευεργετικό» είδος λίπους, το λεγόμενο μπεζ ή καφέ λίπος, μπορεί να παίζει ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, βοηθώντας τα αιμοφόρα αγγεία να παραμένουν πιο χαλαρά και εύκαμπτα.

Δύο είδη λίπους, δύο διαφορετικοί ρόλοι

Όπως αναφέρεται στο Live Science, στον ανθρώπινο οργανισμό συνυπάρχουν δύο βασικοί τύποι λιπώδους ιστού. Το λευκό λίπος λειτουργεί κυρίως ως αποθήκη ενέργειας και, όταν συσσωρεύεται υπερβολικά, σχετίζεται με παχυσαρκία, υπέρταση και μεταβολικές διαταραχές. Το καφέ λίπος, αντίθετα, καίει ενέργεια για να παράγει θερμότητα και ενεργοποιείται κυρίως στο κρύο. Για πολλά χρόνια πιστευόταν ότι εξαφανίζεται μετά την παιδική ηλικία, ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι και οι ενήλικες διατηρούν μικρές αλλά λειτουργικές ποσότητες.

Μελέτες είχαν δείξει στο παρελθόν ότι άτομα με περισσότερο καφέ λίπος εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και υπέρτασης. Το ερώτημα, όμως, παρέμενε: πώς ακριβώς επηρεάζει αυτός ο ιστός την καρδιαγγειακή υγεία; Η απάντηση φαίνεται να κρύβεται σε έναν «τοπικό» μηχανισμό δράσης γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία, που δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή θερμότητας.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές τροποποίησαν γενετικά ποντίκια ώστε να απενεργοποιήσουν το γονίδιο Prdm16, το οποίο είναι καθοριστικό για τη διατήρηση του μπεζ λίπους. Το αποτέλεσμα ήταν το μπεζ λίπος γύρω από τα αγγεία να μετατραπεί σε λευκό. Η αλλαγή ήταν ορατή ακόμη και με γυμνό μάτι: ο ιστός έχασε τη χαρακτηριστική σκουρόχρωμη, «κοκκώδη» όψη του και έμοιαζε πλέον με συνηθισμένο λευκό λίπος.

Η μετατροπή αυτή δεν ήταν ανώδυνη. Τα ζώα παρουσίασαν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ τα αγγεία τους έγιναν πιο άκαμπτα και πλούσια σε ινώδη ιστό. Όταν οι ερευνητές εξέθεσαν τα αγγεία σε αγγειοτενσίνη ΙΙ –μια ορμόνη που προκαλεί σύσπαση των αρτηριών– διαπίστωσαν ότι αυτά αντιδρούσαν πολύ πιο έντονα, δυσκολευόμενα να χαλαρώσουν και να επιτρέψουν την ομαλή ροή του αίματος.

Το ένζυμο που σκληραίνει τα αγγεία

Αναζητώντας την αιτία, η ομάδα εντόπισε ένα ένζυμο, το QSOX1, το οποίο εκκρίνεται από λιπώδη κύτταρα κοντά στα αγγεία. Το ένζυμο αυτό σκληραίνει τον συνδετικό ιστό που τα περιβάλλει, περιορίζοντας την ελαστικότητά τους. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το μπεζ λίπος και το γονίδιο Prdm16 κρατούν την παραγωγή του QSOX1 σε χαμηλά επίπεδα. Όταν όμως το μπεζ λίπος εξαφανίζεται, το ένζυμο αυξάνεται και η πίεση ανεβαίνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ποντίκια στα οποία αφαιρέθηκαν τόσο το μπεζ λίπος όσο και το QSOX1 δεν εμφάνισαν υπέρταση. Αυτό υποδηλώνει ότι το ένζυμο είναι κρίσιμος κρίκος της αλυσίδας και πιθανός θεραπευτικός στόχος. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι, πέρα από τη θερμογένεση, το μπεζ –και πιθανότατα το καφέ– λίπος λειτουργεί και ως «εκκριτικός» ιστός, απελευθερώνοντας μόρια με δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στη συνολική φυσιολογία.

Νέες προοπτικές για την υπέρταση

Αν και τα ευρήματα προέρχονται από πειραματόζωα, ανοίγουν έναν νέο δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες της υπέρτασης. Η αναστολή του QSOX1 ή η ενίσχυση της λειτουργίας του καφέ λίπους θα μπορούσαν, στο μέλλον, να αποτελέσουν συμπληρωματικές στρατηγικές δίπλα στις υπάρχουσες αγωγές. Πριν από αυτό, απαιτείται βαθύτερη κατανόηση του μηχανισμού στον άνθρωπο, όμως το μήνυμα είναι σαφές: το λίπος δεν είναι πάντα ο «κακός» της ιστορίας.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Science.