Προσαρμογή στην Κλιματική Κρίση: Στρατηγικές Κυκλικής Ανάπτυξης και Διαχείριση Κινδύνου

Με θέμα «Κυκλική και Βιώσιμη Οικονομία – Στρατηγικές Ανάπτυξης και Διαχείριση Κινδύνου» θα διεξαχθεί η Πρώτη Σύνοδος του «Aristotelis Climate Forum», στις 22 Νοεμβρίου 2024 στην Αθήνα ( NJV ATHENS PLAZA - Βασιλέως Γεωργίου 2, Σύνταγμα)

Είναι μια σημαντική συνάντηση υπευθύνων χάραξης πολιτικής , προσωπικοτήτων της επιστήμης και πρωτοπόρων της επιχειρηματικής κοινότητας αφιερωμένη στη διαχείριση της κλιματικής κρίσης και την εξέλιξη της κυκλικής και βιώσιμης οικονομίας. Το «Aristotelis Climate Forum» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του ΕΚΠΑ, και σημαντικών ιδιωτικών φορέων και Διεθνών Ενώσεων.

Οι κεντρικές θεματικές του forum αφορούν στη διαχείριση κινδύνων από την κλιματική κρίση, στις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας, στα μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, στις καινοτομίες για τη μείωση των αποβλήτων και την αποδοτικότητα των πόρων, στις βιώσιμες τεχνολογίες και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής :

Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής:

Κώστας Μαχαίρας, Former EVP Delhaize Group & CEO of Southeastern Europe and Asia.

Περισσότερες Πληροφορίες : 210 620 4958

www.aristotelisclimateforum.gr