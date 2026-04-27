Προσεχώς ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ με «άρωμα» Βρυξελλών

Φαίνεται πως το επιτελείο του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν έχασαν χρόνο τους τελευταίους μήνες. Οι πληροφορίες που φτάνουν στη στήλη λένε πως οι διαπραγματεύσεις με τα κλιμάκια της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ) βγάζουν «λευκό καπνό» για ένα project που θα ταράξει τα νερά της ενεργειακής αγοράς.

Μαθαίνω, λοιπόν, πως στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Σχεδίου Ανάκαμψης, το ΥΠΕΝ προτείνει την ένταξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ . Το Δημόσιο θα χρησιμοποιήσει πόρους του ΤΑΑ για να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, το συνολικό ύψος της οποίας αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο στόχος είναι να «τρέξει» απρόσκοπτα το γιγαντιαίο Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (2025-2034) που έχει ήδη εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ.

Στους διαδρόμους της Μεσογείων πάντως, το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξο. Αν η πρόταση πάρει το τελικό «OK», στην κυβέρνηση το μεταφράζουν ως: Ψήφο εμπιστοσύνης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και επιβράβευση της στρατηγικής για τις διεθνείς διασυνδέσεις, οι οποίες κουμπώνουν γάντι με τις «Ενεργειακές Λεωφόρους» της Κομισιόν.

Όταν το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί την κεφαλαιακή θωράκιση του Διαχειριστή, το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι σαφές: Η Ελλάδα δεν θέλει απλώς να μεταφέρει ρεύμα, θέλει να γίνει ο ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λένε οι γνώστες.