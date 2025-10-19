Προσοχή στη νέα απάτη με μαϊμού υπαλλήλους της Google-Το κόλπο με τις «ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης»

Μια νέα, καλοστημένη απάτη έχει αρχίσει να εξαπλώνεται τις τελευταίες μέρες. Επιτήδειοι τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Google, και προσπαθούν να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς Gmail. Η μέθοδος τους είναι τόσο έξυπνη που πολλοί χρήστες πέφτουν στην «παγίδα», πιστεύοντας ότι προστατεύουν τον λογαριασμό τους, ενώ στην πραγματικότητα… τον παραδίδουν στους απατεώνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cyberpress, οι δράστες χρησιμοποιούν πλαστογραφημένους τηλεφωνικούς αριθμούς, όπως τον γνωστό +1 (650) 253-0000, που φαίνεται να ανήκει στην ίδια τη Google. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ενημερώνουν το θύμα ότι εντοπίστηκαν «ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης» στον λογαριασμό του και το προτρέπουν να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης, δήθεν για λόγους ασφαλείας.

Πίσω όμως από αυτή τη «φιλική προειδοποίηση» κρύβεται ένα phishing call, μια μορφή κοινωνικής μηχανικής που στοχεύει στην κλοπή προσωπικών δεδομένων. Αν ο χρήστης αποκαλύψει τον κωδικό του ή πατήσει σε σύνδεσμο που του αποστέλλεται, οι απατεώνες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό, στα email και στα αρχεία.

Πώς μπορώ να προστατευτώ

Από την πλευρά της η Google ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν επικοινωνεί τηλεφωνικά για να ζητήσει αλλαγή κωδικού ή επίλυση προβλήματος ασφαλείας και ότι όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσα από το Gmail ή τον λογαριασμό Google, και όχι μέσω τηλεφωνημάτων ή SMS.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να αγνοούν τέτοιες κλήσεις, να μην κοινοποιούν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς και, αν κάποιος ισχυριστεί ότι καλεί από τη Google, να τερματίζουν άμεσα τη συνομιλία. Για επιπλέον έλεγχο, μπορείτε να ελέγξετε τη δραστηριότητα ασφαλείας του λογαριασμού σας μέσω της επίσημης σελίδας myaccount.google.com/security.

Σε μια εποχή όπου οι απάτες εξελίσσονται διαρκώς, η ενημέρωση και η προσοχή παραμένουν η καλύτερη άμυνα. Μην αφήσετε τον πανικό να γίνει σύμμαχος των επιτήδειων — σκεφτείτε πριν απαντήσετε και προστατέψτε τα δεδομένα σας.