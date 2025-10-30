SOS από την ΕΛΑΣ για επιτήδειους χάκερ στα social - To «δόλωμα» με τον φίλο και τη μεταφορά χρημάτων

Από τηλεφωνικές απάτες και παραπλανητικά μηνύματα μέχρι ψεύτικους λογαριασμούς στα social media, επιτήδειοι βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να εκμεταλλεύονται ανυποψίαστους πολίτες και με «όπλο» την τεχνολογία και την πειθώ να αποσπούν χρηματικά ποσά και προσωπικά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Αστυνομία δεν σταματά να προειδοποιεί το κοινό για τις νέες μορφές απάτης που κάνουν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Facebook, παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αφορά χακάρισμα λογαριασμού στα social media.

Απατεώνας έχοντας παραβιάζει το προφίλ ενός χρήστη ζητά από τον διαδικτυακό του «φίλο» χρήματα για μια πληρωμή με το πρόσχημα ότι ξέχασε την κάρτα του. Για να τον πείσει του ζητά να του κάνει κατάθεση 680 ευρώ σε λογαριασμό και σε λίγες ώρες θα του τα επιστρέψει και μάλιστα με «τόκο» δίνοντας του 700 ευρώ.

Η αστυνομία προτρέπει τους πολίτες πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το άτομο που τους ζητά χρήματα προκειμένου να σιγουρευτούν ότι δεν πρόκειται για απατεώνες.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε πως εξαπατήθηκε ένα άτομο στα social media!

Δέχτηκε μήνυμα από «φίλο» που ζητούσε επειγόντως χρήματα!

Όμως… δεν ήταν ο φίλος του! Στην πραγματικότητα ήταν απατεώνες που του «χάκαραν» τον λογαριασμό!

Σε κάθε περίπτωση μην καταθέτεις χρήματα, χωρίς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί του!

Ενημερώστε & άλλους, για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων!