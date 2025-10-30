Alert από τον Δήμο Αθηναίων για νέα απάτη: Ιστοσελίδα «παγιδεύει» δημότες και επιχειρήσεις

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Αθηναίων καθώς νέα επικίνδυνη ιστοσελίδα ζητά από δημότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα προσωπικά τους στοιχεία, έγγραφα και μια αμοιβή.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα φέρει τον τίτλο «QR Code Δήμος Αθηναίων – Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα» με στόχο να παγιδεύσει όσους έχουν σκοπό να εκδώσουν άδειες για χρήση κοινόχρηστου χώρου. Στην επικεφαλίδα έχει τοποθετηθεί μέρος του εμβλήματος του Δήμου Αθηναίων ενώ παραπλανητικά αναδεικνύει και σχετικά έγγραφα τα οποία ωστόσο είναι πλαστά.

Από την πλευρά του, με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων τονίζει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για την επίσημη ψηφιακή υπηρεσία ή πλατφόρμα του.

Ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι:

Δεν έχει δημιουργήσει ούτε εξουσιοδοτήσει καμία τέτοια διαδικτυακή υπηρεσία

Δεν απαιτεί οποιαδήποτε οικονομική αμοιβή για την έκδοση QR code.

Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να μην καταχωρούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία επιχειρήσεων σε μη επίσημες ιστοσελίδες και να επισκέπτονται αποκλειστικά τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων, για τις συνδιαλλαγές τους με τον Δήμο.

Ο Δήμος Αθηναίων θα κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε ψευδείς διαδικτυακές υπηρεσίες που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη του κοινού.