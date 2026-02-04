Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο e-ΕΦΚΑ την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Προσωρινά μη διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δικτυακών υποδομών, θα είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου www.efka.gov.gr, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από 16:30 έως 18:30, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η Διοίκηση του Φορέα επισημαίνει ότι οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων.

Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Περισσότερα από 74 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 99.862 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, όπως επισημαίνει ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).



Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.



– Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα δοθούν 10,3 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.



Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

– 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.



– 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.



– 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.



– 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».