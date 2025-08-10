Πρόστιμα-μαμούθ για οχήματα σε “ψεύτικη” ακινησία – Αναδρομικά πρόστιμα από το 2020

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα – και μάλιστα αναδρομικά – για παραβάσεις που ξεκινούν από τον Δεκέμβριο του 2020. Η παράβαση αφορά οχήματα που είχαν δηλωθεί σε ακινησία, αλλά εντοπίστηκαν: να κυκλοφορούν κανονικά (με ή χωρίς πινακίδες) ή να είναι σταθμευμένα σε διαφορετικό σημείο από αυτό που είχε δηλωθεί.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, περιγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία πριν την επιβολή προστίμων.

Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Έχουν μόνο 10 ημέρες για να απαντήσουν.

Αν αγνοήσουν την κλήση ή δεν πείσουν με τα επιχειρήματά τους το πρόστιμο θα “πέσει” χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Φωτογραφία αρχείο: ΑΠΕ=ΜΠΕ

Τα ποσά “καίνε”

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: Αν όχημα σε ακινησία εντοπιστεί να κυκλοφορεί, να φέρει πινακίδες ή να βρίσκεται αλλού από το δηλωμένο σημείο, τότε:

Αίρεται αυτόματα η ακινησία

Επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας για το έτος εντοπισμού

Πρόστιμο μη καταβολής

Διοικητικό πρόστιμο 10.000€

Η υποτροπή κοστίζει τριπλά:

Πρόστιμο 30.000€

Αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το πρόστιμο χρεώνεται σε αυτόν που είχε υποβάλει την αρχική δήλωση ακινησίας.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Εντοπισμός από ελέγχους: όχημα σε ακινησία που κυκλοφορεί, φέρει πινακίδες ή βρίσκεται αλλού.

Κλήση προς ακρόαση με πλήρη στοιχεία: αριθμός κυκλοφορίας/πλαισίου, τοποθεσία, χρόνος, φωτογραφίες και, αν υπάρχει, στοιχεία οδηγού.

Κατάθεση εξηγήσεων από τον ιδιοκτήτη μέσα σε 10 ημέρες (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, μέσω myCAR ή email).

Αποδοχή ή απόρριψη: Αν γίνει δεκτός, αποφεύγει το πρόστιμο. Αν όχι, επιβάλλεται το προβλεπόμενο ποσό.

Από πότε ισχύει

Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από 4 Δεκεμβρίου 2020 και μετά, με βάση τον νόμο 4758/2020. Αν η υπόθεση είναι ανοιχτή και δεν έχει εκδοθεί πρόστιμο, ο κίνδυνος παραμένει.

Η “εύκολη λύση” της δήλωσης ακινησίας, ενώ το όχημα συνεχίζει να κινείται, πλέον μπορεί να κοστίσει μια μικρή περιουσία – και να αφήσει τον οδηγό χωρίς δίπλωμα για χρόνια.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τι να κάνεις αν λάβεις κλήση από την ΑΑΔΕ για όχημα σε ακινησία

Μην αγνοήσεις την κλήση

Έχεις μόνο 10 ημέρες από την παραλαβή για να απαντήσεις. Αν την αφήσεις να “περάσει”, το πρόστιμο είναι βέβαιο.

Σύλλεξε αποδείξεις

Βρες και φύλαξε κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι το όχημα δεν κυκλοφόρησε (π.χ. φωτογραφίες στο δηλωμένο σημείο, αποδείξεις στάθμευσης, μάρτυρες).

Ελέγξε τα στοιχεία της παράβασης

Σύγκρινε την κλήση με την πραγματικότητα: ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία και φωτογραφίες. Ένα λάθος μπορεί να σε σώσει.

Στελιλε την ένστασή σου

Η κατάθεση γίνεται: αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ, ταχυδρομικά μέσω πλατφόρμας myCAR, με email

Κράτησε αντίγραφα

Ό,τι στείλεις, φύλαξέ το σε δικό σου αρχείο. Μπορεί να χρειαστεί για μελλοντική ένσταση ή έλεγχο.

Αν δεν είσαι σίγουρος, ζήτησε βοήθεια

Ένας λογιστής ή νομικός σύμβουλος μπορεί να εντοπίσει “κενά” στην υπόθεση και να σε καθοδηγήσει.