Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη μείωση χρέους στην ΕΕ – Πτώση 9,4 μονάδων σε έναν χρόνο

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Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτους αριθμούς, καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 143,5%, σημειώνοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μείωση 69,4 μονάδων από το υψηλό της πανδημίας

Η αποκλιμάκωση του δείκτη χρέους/ΑΕΠ είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα επίπεδα της πανδημίας.

Από το υψηλό του 212,9% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί συνολικά κατά 69,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Υποχώρηση και σε απόλυτο μέγεθος

Η βελτίωση δεν αφορά μόνο τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, αλλά και το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 360 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, έναντι 366 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Η μείωση ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Παραμένει πρώτη σε χρέος στην ΕΕ

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία με χρέος 138,9% του ΑΕΠ, με τη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών να έχει περιοριστεί στις 4,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν η Γαλλία με 117,6%, το Βέλγιο με 109,1% και η Ισπανία με 101,6%.

Η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μείωση του ελληνικού χρέους καταγράφεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων για πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι σε 19 κράτη-μέλη αυξήθηκε ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος στην ΕΕ-27 να ενισχυθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οκτώ χώρες της Ένωσης που πέτυχαν μείωση του συγκεκριμένου δείκτη.

Βελτίωση της εικόνας στις αγορές

Η αποκλιμάκωση του χρέους εκτιμάται ότι συμβάλλει στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου δανεισμού και στη βελτίωση της επενδυτικής εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, που συμβάλλει στη γρηγορότερη υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.