Πρώτη προπόνηση του Καρέτσα με την Ντόρτμουντ με κόσμο και πολλά χαμόγελα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε μια σπουδαία μεταγραφή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ με την οποία έκανε την πρώτη του προπόνηση την Τετάρτη (5/8).

Η πρώτη της γερμανικής ομάδας ήταν ανοιχτή σοτ κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του κλαμπ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός εμφανίστηκε άκρως ευδιάθετος με το χαμόγελο να μην φεύγει από το στόμα του, ενώ φάνηκε να αλληλεπιδρά με τους νέους του συμπαίκτες ώστε να μπει στο κλίμα.

Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ τον υποδέχθηκαν θερμά, καθώς η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα και εκδηλώσεις ενθουσιασμού, με τον ίδιο να ανταποδίδει την αγάπη του κόσμου.

Μερικές φωτογραφίες από την πρώτη του Καρέτσα

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