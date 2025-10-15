Συγκλονίζει ο Λουκάκου: Δεν θα παραστεί στην κηδεία του πατέρα του λόγω οικογενειακού εκβιασμού

Ο Ρομέλου Λουκάκου συγκλόνισε με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας πως αυτός και ο αδερφός του δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην κηδεία του πατέρα τους, καθώς «μέλη της οικογένειας του προσπάθησαν να τους εκβιάσουν»!

Ο πατέρας του αστέρα της Νάπολι, Ρότζερ Λουκάκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών στην Κινσάσα του Κονγκό. Το τελευταίο αντίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει την Παρασκευή (17/10) στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην μεγαλύτερη εκκλησία του Βελγίου, τη Βασιλική της Ιερής Καρδιάς.

Όπως υπογραμμίζει, όμως ο δημοφιλής κεντρικός επιθετικός η έγκαιρη μεταφορά της σορού του πατέρα του από το Κονγκό για τη βελγική πρωτεύουσα δεν κατέστη δυνατή.

Οι σοβαρές καταγγελίες

Ο Ρομέλου Λουκάκου κατήγγειλε με ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram τη στάση των συγγενών του.

Χαρακτηριστικά αναφέρει πως για την ματαίωση της κηδείας του πατέρα του στο Βέλγιο ευθύνονται συγκεκριμένα πρόσωπα και πως αυτή οφείλεται σε «συγκεκριμένες αποφάσεις».

Ο διεθνής με την εθνική Βελγίου έγραψε συγκεκριμένα: «Όπως ίσως γνωρίζετε, είχαμε προγραμματίσει την κηδεία για αυτή την Παρασκευή. Όμως, λόγω ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κινσάσα, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο».

«Κάποιοι προσπάθησαν να μας εκβιάσουν»

Ο Λουκάκου, εκπροσωπώντας τον αδερφό του Τζόρνταν, αλλά και τα παιδιά του, στη συνέχεια της δημοσίευσης προχωρά σε δριμύτατες κατηγορίες απέναντι σε ορισμένους από τους συγγενείς του.

«Ο πατέρας μας πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου και, ως αδέλφια, κάναμε τα πάντα για να φέρουμε τη σορό του στο Βέλγιο. Δυστυχώς, νιώσαμε ότι κάποιοι από την οικογένειά μας μάς εκβίαζαν. Αν ο πατέρας μας ήταν ακόμη εδώ, δε θα το δεχόταν ποτέ αυτό. Μας ραγίζει την καρδιά που δεν μπορούμε να τον συνοδεύσουμε αξιοπρεπώς στο τελευταίο του ταξίδι. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί μας κρατούσε μακριά από ορισμένα μέλη της οικογένειας».

Η δημοσίευση του Λουκάκου και του αδερφού του κλείνει επιλογικά με ένα συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας του Ρομέλου και του Τζόρνταν στον εκλιπών πατέρα τους. «Ο Θεός να ευλογεί την ψυχή σου».

Ο Ρότζερ Λουκάκου, πατέρας του φορ της Νάπολι, αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στη χώρα του Βελγίου, όπου και η καριέρα του ολοκληρώθηκε. Η ανάρτηση έχει συγκινήσει τους Βέλγους, οι οποίοι τον αγαπούσαν ιδιαίτερα.

Διάφοροι πρώην ποδοσφαιριστές, αλλά και απλοί φίλαθλοι εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους και τη βαθιά τους λύπη για το θάνατο του, καθώς και για την δυσάρεστη συνθήκη που βιώνουν τα παιδιά του, τα οποία δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην κηδεία του πατέρα τους.