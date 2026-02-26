Πρώτοι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: Τι ώρα ξεκινούν και πότε ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος

Με την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, η Εκκλησία εισέρχεται σε περίοδο βαθιάς περισυλλογής. Οι Πρώτοι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου τελούνται την πρώτη Παρασκευή μετά την Καθαρά Δευτέρα (αύριο 27 Φεβρουαρίου), σηματοδοτώντας την πνευματική διαδρομή προς το Πάσχα.

Στους περισσότερους ναούς της χώρας, οι ακολουθίες ξεκινούν μεταξύ 17:00 και 19:00, ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε ενορίας, με τους πιστούς να γεμίζουν τις εκκλησίες σε μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της χρονιάς.

Πότε ψάλλεται και τι είναι ο Ακάθιστος Ύμνος

Οι Χαιρετισμοί τελούνται κάθε Παρασκευή της Σαρακοστής σε τέσσερις ενότητες (Α’, Β’, Γ’, Δ’ Στάση).

Ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται την Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδας των Νηστειών, σε μία από τις πιο συγκινητικές και επιβλητικές ακολουθίες του εκκλησιαστικού έτους. Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί κορυφαίο έργο της βυζαντινής υμνογραφίας.

Αποτελείται από 24 οίκους σε αλφαβητική ακροστιχίδα (Α–Ω). Οι περιττοί οίκοι καταλήγουν στο «Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε» και οι άρτιοι στο «Αλληλούια», δημιουργώντας έναν ρυθμικό και θεολογικά πυκνό ύμνο.

Το ποίημα χωρίζεται σε τέσσερις «στάσεις», οι οποίες ψάλλονται τμηματικά τις πρώτες τέσσερις Παρασκευές της Σαρακοστής.

Η ονομασία «Ακάθιστος» προέρχεται από την παράδοση σύμφωνα με την οποία οι πιστοί έψαλαν τον ύμνο όρθιοι («άκαθοι»), σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο.

Η ιστορική καταβολή

Η επικρατέστερη εκκλησιαστική παράδοση συνδέει τον ύμνο με τα γεγονότα του 626 μ.Χ., όταν η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από τους Αβάρους, ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος απουσίαζε σε εκστρατεία.

Σύμφωνα με τις πηγές της εποχής, ο Πατριάρχης Σέργιος Α΄ Κωνσταντινουπόλεως οργάνωσε λιτανεία της εικόνας της Θεοτόκου γύρω από τα τείχη της Πόλης. Μετά την αποτυχία της πολιορκίας, οι κάτοικοι απέδωσαν τη σωτηρία στην προστασία της Παναγίας και έψαλαν ύμνο ευχαριστίας.

Η παράδοση καταγράφεται σε βυζαντινά χρονικά και συναξάρια, ενώ ο ύμνος καθιερώθηκε στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας στους επόμενους αιώνες.

Η πατρότητα του ποιήματος δεν έχει τεκμηριωθεί οριστικά. Κατά καιρούς έχει αποδοθεί στον Ρωμανός ο Μελωδός ή σε άλλους υμνογράφους του 6ου–7ου αιώνα, χωρίς να υπάρχει αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα.

Η θεολογική και πνευματική σημασία

Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί ύμνο δοξολογίας προς τη Θεοτόκο και ταυτόχρονα ποιητική ανάπτυξη του μυστηρίου της Ενανθρώπησης.

Στη λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι Χαιρετισμοί λειτουργούν ως:

πνευματική ενίσχυση κατά την περίοδο της νηστείας,

υπενθύμιση της θεολογικής σημασίας της Θεοτόκου,

κατανυκτική προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Για πολλούς πιστούς, η ακολουθία των Χαιρετισμών αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και εσωτερικές στιγμές της Σαρακοστής, ένα «πνευματικό ορόσημο» πριν από την κορύφωση του Θείου Δράματος.