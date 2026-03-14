Πρότυπα, Πειραματικά, Εκκλησιαστικά και Ωνάσεια Σχολεία 2026‑27: Οδηγός αιτήσεων και ημερομηνίες

Ξεκίνησε η περίοδος για τις αιτήσεις εισαγωγής μαθητών/τριών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026‑2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαδικασίες εισαγωγής ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο σχολείου.



Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην πλατφόρμα gov.gr. Η προθεσμία υποβολής είναι από Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 έως Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στις 13:00.



Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TAXISnet ενός εκ των γονέων/κηδεμόνων που έχουν την επιμέλεια του μαθητή/τριας.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε:

ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας

τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet

επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης

επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών

να επιλέξετε σχολεία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενιαία αίτηση για περισσότερους από έναν τύπους σχολείων:

- Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσιο και Λύκειο)

- Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

- Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσιο και Λύκειο)

- Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Πιο συγκεκριμένα, με την ίδια μία κοινή αίτηση, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.



Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Τρόποι εισαγωγής ανά κατηγορία

Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ)

Η εισαγωγή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων, χωρίς εξετάσεις. Η κλήρωση έχει οριστεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Δεν υπάρχει εξεταζόμενη ύλη - η επιλογή γίνεται με τυχαία σειρά μεταξύ των αιτήσεων.

Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία απαιτείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η δοκιμασία αφορά δεξιότητες που σχετίζονται με:

Κατανόηση κειμένων ελληνικής γλώσσας

Μαθηματικά

Θρησκευτικά (μόνο για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία).

Δεν ορίζονται συγκεκριμένα κεφάλαια προς μελέτη, καθώς η δοκιμασία αξιολογεί γενικές δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στο Δημοτικό ή Γυμνάσιο. Μπορείτε ωστόσο να δείτε ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία στον εξής σύνδεσμο.

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία επίσης γίνεται με τεστ δεξιοτήτων, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δεξιότητες στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της κλήρωσης, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στην ίδια πλατφόρμα gov.gr όπου υποβλήθηκε η αίτηση. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δουν αν ο μαθητής/τρια εισήχθη και να λάβουν οδηγίες για τις εγγραφές στο σχολείο της επιλογής τους.