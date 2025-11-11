Ψηφιακό Showroom για το Geely EX5

Στο www.geely.gr οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν το Geely EX5 σε τρισδιάστατο περιβάλλον, ανακαλύπτοντας τον σχεδιασμό και τις τεχνολογίες του μοντέλου. Η νέα ενότητα ενισχύει τη ψηφιακή παρουσία και την εμπειρία χρήστη που προσφέρει η Geely στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή, διαδραστική εμπειρία που φέρνει τον επισκέπτη πιο κοντά από ποτέ στη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και την τεχνολογία του αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Geely.

Στο νέο Digital Showroom, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο περιβάλλον, να εξερευνήσουν το Geely EX5 και να ανακαλύψουν πλούσιο περιεχόμενο που αναδεικνύει τη σύγχρονη αισθητική, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τις κορυφαίες δυνατότητες του μοντέλου.

Με εύχρηστη πλοήγηση και προηγμένες οπτικοποιήσεις τρισδιάστατης εικόνας και video, η εμπειρία αυτή επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσει το Geely EX5 με τρόπο μοντέρνο, άμεσο και απόλυτα ψηφιακό.

Η νέα αυτή ενότητα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Geely στην Ελλάδας για συνεχή ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας του καταναλωτή, προσφέροντας εργαλεία που διευκολύνουν την ενημέρωση και τη γνωριμία με τα μοντέλα της εταιρείας, ακόμη και εξ αποστάσεως. Αντανακλά, επίσης, τη δέσμευση της Geely στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαρκή εξέλιξη, στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε πτυχή της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Ανακαλύψτε το νέο Digital Showroom του Geely EX5 στο www.geely.gr και ζήστε την ψηφιακή εμπειρία της νέας εποχής της Geely στην Ελλάδα.