Μια εβδομάδα με το Geely EX5

Όταν έμαθα ότι θα περάσω μια εβδομάδα με το ολοκαίνουργιο Geely EX5, η αλήθεια είναι ότι ήμουν περίεργος. Μια μάρκα σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, που όμως πίσω της κρύβει έναν παγκόσμιο γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Geely δεν είναι ένα απλό νέο όνομα. Είναι ο όμιλος που έχει στη φαρέτρα του τη Volvo, τη Lotus, τη μισή Smart, αλλά και πιο «φρέσκες» εταιρείες όπως η Polestar, η Lynk & Co και η Zeekr. Με αυτό το υπόβαθρο, το EX5 δεν θα μπορούσε παρά να έρθει με μεγάλες προσδοκίες, διεκδικώντας μερίδιο σε μία από τις πιο δύσκολές κατηγορίες, αυτή των C-SUV.

Εξωτερική πρώτη εικόνα

Η πρώτη ματιά στο EX5 μου έβγαλε κάτι γνώριμο αλλά και μοντέρνο. Οι σχεδιαστές διάλεξαν καθαρές, γραμμές, με ροή στο σχήμα χωρίς περιττές υπερβολές. Το εμπρός μέρος, με την κλειστή μάσκα και τα λεπτά LED φώτα, δίνει φουτουριστικό χαρακτήρα. Στο καπό διακρίνεται μια φιλοσοφία σχεδίασης που θυμίζει το Smart #1, ενώ το προφίλ με την ελαφρώς κεκλιμένη οροφή και την αεροτομή δείχνει σπορτίφ. Οι τροχοί των 19 ιντσών γεμίζουν σωστά τους θόλους και ολοκληρώνουν την εικόνα. Δεν σε ξαφνιάζει, αλλά σίγουρα είναι ευχάριστο στο μάτι.

Η πραγματική αποκάλυψη το εσωτερικό

Εκεί όμως που το Geely EX5 με κέρδισε ήταν μόλις άνοιξα την πόρτα. Η αίσθηση που αποκομίζεις θυμίζει… Volvo. Μαλακά πλαστικά, πολυκαλή συναρμογή, επενδύσεις με υφή δέρματος και γενικά μια ποιότητα που ξεπερνά τον μέσο όρο. Ένιωσα σαν να βρίσκομαι σε αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Στο κέντρο δεσπόζουν δύο οθόνες: μία 10,2 ιντσών πίσω από το τιμόνι και μια τεράστια 15,4 ιντσών αφής για το infotainment. Η ανταπόκρισή της είναι άμεση, τα γραφικά μοντέρνα και σίγουρα δεν δίνουν αίσθηση «φθηνής λύσης». Το τιμόνι, με το ασυνήθιστο πολυγωνικό του σχήμα, αρχικά με ξένισε αλλά τελικά το συνήθισα γρήγορα. Ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό υπάρχει μια ογκώδης κονσόλα με περιστροφικό χειριστήριο, θέσεις για δύο κινητά (μία με ασύρματη φόρτιση), αποθηκευτικούς χώρους και υποβραχιόνιο.

Χώροι για όλους

Με μεταξόνιο 2.750 mm, το EX5 δείχνει ξεκάθαρα ότι δίνει προτεραιότητα: στην άνεση. Μπροστά απολαμβάνεις πολύ χώρο για ώμους και κεφάλι, όμως η μεγάλη έκπληξη βρίσκεται πίσω. Εκεί, ακόμη και τρεις ενήλικες χωράνε άνετα, ενώ αν καθίσουν δύο έχουν τεράστιο χώρο για τα γόνατα και το σώμα. Το εντελώς επίπεδο πάτωμα, χάρη στην απουσία κεντρικού τούνελ, ενισχύει ακόμα περισσότερο την αίσθηση ευρυχωρίας.

Το πορτ μπαγκάζ των 461 λίτρων δεν είναι κορυφαίο για την κατηγορία, αλλά επαρκεί για μια οικογένεια. Με τα πίσω καθίσματα πεσμένα, φτάνει στα 1.877 λίτρα, δημιουργώντας επίπεδη και πρακτική επιφάνεια φόρτωσης.

Τα καθίσματα είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει στην κατηγορία. Θερμαινόμενα και αεριζόμενα από τη βασική έκδοση, ενώ στην κορυφαία έκδοση προσφέρουν ακόμη και μασάζ με έξι προγράμματα. Το σημαντικότερο: μένουν αναπαυτικά ακόμη και σε πολύωρη οδήγηση, στηρίζοντας σωστά το σώμα.

Τεχνολογία που εντυπωσιάζει αλλά με κενά

Το EX5 εντυπωσιάζει τεχνολογικά: δύο μεγάλες οθόνες, head-up display (στην πλούσια έκδοση), over-the-air ενημερώσεις, ηχοσύστημα με 16 ηχεία (μέχρι και στα προσκέφαλα) και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως αυτόματη αλλαγή λωρίδας, κάμερες 360 μοιρών και προειδοποιήσεις για διερχόμενους πεζούς ή ποδηλάτες.

Ωστόσο, υπάρχουν και αδυναμίες που δεν περνούν απαρατήρητες. Το μενού του infotainment είναι πολύπλοκο και θέλει χρόνο για να το συνηθίσεις. Το hardware είναι κορυφαίο, αλλά το software χρειάζεται βελτίωση.

Στο δρόμο

Ο ηλεκτροκινητήρας του EX5 αποδίδει 218 ίππους και 320 Nm ροπής στους εμπρός τροχούς, κάνοντας το 0-100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα. Παρά τις επιδόσεις, ο χαρακτήρας του δεν είναι εκρηκτικός. Η δύναμη αποδίδεται γραμμικά και ήρεμα, ταιριάζοντας απόλυτα με τον άνετο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για άνεση. Στις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων «καταπίνει» τις ανωμαλίες με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Στις στροφές κρατά περισσότερο από όσο περίμενα, με τα ηλεκτρονικά να επεμβαίνουν διακριτικά. Το τιμόνι είναι ακριβές και άμεσο, αν και όχι ιδιαίτερα πλούσιο σε αίσθηση.

Κατανάλωση και αυτονομία

Εδώ το EX5 με εξέπληξε θετικά. Ενώ η εργοστασιακή τιμή είναι 16 kWh/100 χλμ, εγώ χωρίς καμία προσπάθεια για οικονομία έβλεπα γύρω στις 14–15 kWh/100 km και μάλιστα με τον κλιματισμό συνέχεια ανοιχτό. Αυτό σημαίνει πραγματική αυτονομία πάνω από 400 χλμ, πολύ κοντά στην επίσημη WLTP τιμή (410–430 χλμ). Η φόρτιση είναι μέτρια για την κατηγορία: σε DC φορτιστή φτάνει τα 100 kW, γεμίζοντας από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά, ενώ σε AC φορτιστή πάει έως 11 kW.

Συμπέρασμα

Μετά από μια εβδομάδα μαζί του, το Geely EX5 μου έδωσε ξεκάθαρη εικόνα: Είναι ένα αυτοκίνητο που δίνει έμφαση στην άνεση, στους χώρους και στην αίσθηση ποιότητας, χωρίς να ζητά υπέρογκα ποσά. Δεν είναι τέλειο. Το infotainment χρειάζεται δουλειά,. Όμως, με τιμή που ξεκινά από 29.990 ευρώ, δύσκολα αγνοείς μια πρόταση που προσφέρει τόση πολυτέλεια και άνεση σε τόσο ρεαλιστικό πακέτο.

Το EX5 αποδεικνύει ότι η Geely δεν ήρθε για να «δοκιμάσει» την τύχη της στην Ευρώπη, αλλά για να πρωταγωνιστήσει και με βάση την εμπειρία μου, έχει όλα τα φόντα να το καταφέρει.