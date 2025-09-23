Το Geely EX5 στο The Mall Athens

Το νέο Geely EX5 βρίσκεται στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας και σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Στο ειδικά διαμορφωμένο pop up stand, το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το ηλεκτρικό SUV της Geely και να ανακαλύψει τη νέα εποχή της σύγχρονης μετακίνησης.

Το Geely EX5 ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, προσφέροντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με τρόπο φιλικό προς τον οδηγό και το περιβάλλον. Ο κομψός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα και τις υψηλές επιδόσεις, το αναδεικνύουν σε σημείο αναφοράς για την κατηγορία του.

Η παρουσία του στο The Mall Athens, έναν χώρο που προσελκύει περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να ζήσει από κοντά την εμπειρία Geely. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αυτοκίνητο από κοντά και να προγραμματίσουν ένα test drive, ώστε να βιώσουν την εμπειρία οδήγησης του Geely EX5 και να διαπιστώσουν το μοναδικά χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας από τα πρώτα λεπτά συμβίωσης μαζί του.

Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή εκκίνησης από €29.990, συμπεριλαμβανομένου και του οφέλους από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η Geely ανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

