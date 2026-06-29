Ψηφοδέλτια και νέες περιοδείες - Ο Μητσοτάκης «τρέχει» σαν να έχει εκλογές...

Τι και εάν το ημερολόγιο δείχνει 29 Ιουνίου, μία ανάσα δηλαδή από τον Ιούλιο, σε Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς δεν λένε να αφήσουν το πόδι από το γκάζι της προεκλογικής προπαρασκευής και ας επιμένει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχει κάλπες το Φθινόπωρο.

Όπως σας έχει ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ο FLASH, «γαλάζιοι» επιτελείς «τρέχουν» ταυτόχρονα τόσο το πρόγραμμα περιοδειών, όσο και τον καταρτισμό των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, μετά την απόβαση πρωτοκλασάτων Υπουργών στην απαιτητική λόγω δραστηριοποίησης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει – την επόμενη και όχι αυτή, που ξεκινά από σήμερα όπως αρχικώς είχε προγραμματιστεί – η εξ ίσου δύσκολη για το κυβερνών κόμμα Θεσσαλία, λόγω της ανοιχτής πληγής ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον αγροτικό κόσμο. Στο επίκεντρο της εξόρμησης της Νέας Δημοκρατίας στους 4 νομούς της Θεσσαλίας θα είναι η πολιτική Ακαδημία, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο με το σκεπτικό ότι προ ολίγων μηνών ένα από προσυνέδρια πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Αυτήν την εβδομάδα ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξορμήσει εντός των τειχών του λεκανοπεδίου. Σήμερα κατά πληροφορίες θα περιοδεύσει στο Αιγάλεω, στα δυτικά της Β] Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη προγραμματίζεται να μεταβεί στην Πεντέλη. Και οι περιοδείες, σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενώ η πρωθυπουργική έδρα ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τη μεθεπόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σμυρλή, Θανάση Νέζη και Στέλιο Κονταδάκη ανεβάζουν ρυθμούς, καθώς, τις επόμενες ημέρες και έως τα μέσα Ιουλίου πρόκειται να ανακοινωθεί μία νέα παρτίδα ενδεχομένως και 50 γαλάζιων υποψηφίων.

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH, η νέα ομάδα των «γαλάζιων» υποψηφιοτήτων θα είναι ένα κράμα νεοεισερχόμενων, αλλά και υποψηφίων, που δοκίμασαν την τύχη τους και στις προηγούμενες εκλογές του 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, φαίνεται πως έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητες του διακεκριμένου φωτογράφου, Δημήτρη Σκουλού στη B Πειραιώς, του γνωστού ηθοποιού, Θανάση Βισκαδουράκη, στην Α' Αθηνών, της Πορφυλένιας Κανελλοπούλου στη Μεσσηνία, αλλά και της πρώην Δημάρχου Κερκύρας, Μερόπης Υδραίου στο νησί των Φαιάκων.