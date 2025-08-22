Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου: «Ουράνιο παιδί μου, σήμερα θα γινόσουν 40 ετών...»

Τα 40 του χρόνια θα έκλεινε σήμερα, 22 Αυγούστου, ο Ζακ Κωστόπουλος, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, όταν παγιδεύτηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κοσμηματοπωλείο επί της οδού Γλάδστωνος και ξυλοκοπήθηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν παριστάμενο μεσίτη, θεωρούμενος ως ληστής.



Στη συνέχεια και ενώ ήταν αιμόφυρτος, συνελήφθη από τουλάχιστον 8 αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για να «φύγει» κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.



Η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, που δίνει από τότε μεγάλο αγώνα, συγκινεί με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Παιδί μου, ουράνιο παιδί μου, παντοτινά ξενιτεμένο μου παιδί, σήμερα θα γινόσουν 40 ετών. Ίσως να έβλεπες την πρώτη άσπρη τρίχα στα κατάμαυρα μαλλιά σου και να ένιωθες το χρόνο να βαραίνει τους ώμους σου. Η φλόγα της καρδιάς σου όμως θα ήταν το ίδιο ζωηρή και φεγγοβόλα.



Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών, και θα ήσουν μαζί μας, θα έπαιζες με την ανιψούλα σου και θα γελούσαμε με τις ατάκες και τα αστεία σου. Θα τρώγαμε όλοι μαζί και μετά θα έβγαινες για ποτό με τα αδέρφια και τους φίλους σου. Θα μάζευα τα ρούχα σου από το πάτωμα και θα σου μαγείρευα. Η καρδιά μου θα ήταν ολόκληρη και οι χαρές μου δεν θα ήταν πικρές.

Η ζωή του καθενός μας είναι ένα ρυάκι με γάργαρο νερό που ξεκινά από την πηγή και διασχίζοντας κακοτράχαλους και εύφορους τόπους καταλήγει στον απέραντο ωκεανό και ενώνεται με τα άλλα ρυάκια. Το ρυάκι της δικής σου ζωής στέρεψε νωρίς και δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό γιατί η κακία και η μισαλλοδοξία έφραξαν την πηγή της ζωής σου.



Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να υπάρχεις στον κόσμο που ονειρεύτηκες και πάλεψες για να φτιάξεις. Σε έναν κόσμο όπου θα είσαι ελεύθερος να εκφράζεσαι όπως θέλεις, να φοράς τα ρούχα που θέλεις και να αγαπάς όποιον εσύ θέλεις. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν αγκαλιές, χαρά, καλοσύνη, και βιώνουν την αλήθεια και την παρηγοριά. Αυτός ο κόσμος σου αξίζει παιδί μου. Rest in peace and in love. Η μαμά».