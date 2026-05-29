Ralf Schumacher: Παντρεύεται τον αγαπημένο του Étienne - Καλεσμένη η πρώην σύζυγος του και ο γιος τους

Ο μικρότερος αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ, Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Étienne Bousquet-Cassagne πρόκειται να παντρευτούν όπως μάθαμε από επίσημη ανακοίνωση κάτω από ανάρτησή τους στο instagram.

«Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι ο Ralf Schumacher και ο σύντροφός του Étienne Bousquet-Cassagne πρόκειται να παντρευτούν. Και οι δύο είναι ιδιαίτερα ευτυχείς για τα πολλά θερμά συγχαρητήρια που έχουν λάβει».

Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο γάμος θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας και ανάμεσα στους προσκεκλημένους θα είναι η πρώην σύζυγός του και ο γιος τους.