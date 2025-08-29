Ράνια Τζίμα: «Ήρθες στη ζωή μου και με έμαθες να αγαπώ χωρίς όρια»

Η σιδηρά κυρία του MEGA η Ράνια Τζίμα εκτός από το σοβαρό προφίλ που βγάζει στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχει και μια άλλη πλευρά, πιο τρυφερή, αυτή της μητέρας. Η δημοσιογράφος είναι παντρεμένη με τον οικονομολόγο και γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί την Ελένη η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της και γέμισε όλο χαρά τους γονείς της.

«Πριν από 9 χρόνια ήρθες στη ζωή μου και με έμαθες ν’ αγαπώ χωρίς όρια, γέμισες την αγκαλιά μου, φώτισες τον δρόμο μου. Καλό μου πλάσμα, να προχωράς μ’ αυτή την όμορφη ψυχή! Σ’ αγαπάμε πολύ, να τα εκατοστήσεις!», έγραψε η Τζίμα στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια όμορφη φωτογραφία από το πάρτι της μικρής…

Η Ράνια Τζίμα γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1981 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε την καριέρα της στη δημοσιογραφία στην ΕΡΤ3 και έπειτα κατέβηκε στην Αθήνα και στον ΣΚΑΪ. Το πρώτο της μεγάλο βήμα ήταν το 2008 όταν μαζί με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου παρουσίασαν την ταξιδιωτική εκπομπή «Γυρίσματα».

Τον Φεβρουάριο του 2020 παρουσίαζε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του MEGA και το φθινόπωρο του ίδιου έτους μεταπήδησε στο κεντρικό δελτίο, το οποίο παρουσιάζει με επιτυχία μέχρι σήμερα. Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 19.45 η δημοσιογράφος επιστρέφει στην παρουσίαση των ειδήσεων για τη σεζόν ’25-’26.