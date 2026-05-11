«Ραντεβού» στο Συνέδριο

Η αλήθεια είναι - και τη γράφω - πως προσωπικά περίμενα μια αναφορά του Νίκου Δένδια από τη Θεσσαλονίκη για τα όσα έχει ακούσει το τελευταίο διάστημα, δημοσίως από τον Άδωνι και ιδιωτικώς από διαφόρους άλλους νεοδημοκράτες σε αυτή τη συζήτηση για τους «εξαφανισμένους» υπουργούς.

Όχι απαραίτητα από το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ. Αλλά σε κάποιο «πηγαδάκι», σε μια χαλαρή συζήτηση κτλ.

Αλλά ο υπουργός της Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να κινηθεί εντελώς «θεσμικά» και πήγε στο προσυνέδριο για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική να μιλήσει μόνο για τα θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Οπότε άπαντες στη νεοδημοκρατική «γειτονιά» αναμένουν τώρα το Συνέδριο της ΝΔ στο οποίο, όπως φαίνεται, ο κ. Δένδιας έδωσε το «ραντεβού» για να ξεκαθαριστούν τα διάφορα ζητήματα ενώπιον της βάσης του κόμματος.