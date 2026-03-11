Ριάνα: «Γεμάτη ζήλια, έχει το πρόσωπο του διαβόλου» έλεγε η 35χρονη που πυροβόλησε στο σπίτι της

Μέσα στην έπαυλή τους βρίσκονταν η Rihanna, ο σύντροφός της A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά και η μητέρα της, όταν μια γυναίκα, η οποία πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο, φέρεται να άνοιξε πυρ κατά της οικίας τους, όπως δήλωσε την Τρίτη 10 Μαρτίου ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η 35χρονη Ιβάνα Λιζέτ Ορτίς (Ivanna Lisette Ortiz) από το Ορλάντο της Φλόριντα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της διάσημης τραγουδίστριας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επιπλέον 10 κακουργηματικές διώξεις που αφορούν την επίθεση με όπλο και 3 για τον πυροβολισμό κατά της οικίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν (Nathan Hochman), η Rihanna και ο σύντροφός της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών το απόγευμα της Κυριακής, βρίσκονταν σε μια λυόμενη κατασκευή της έπαυλης του Μπέβερλι Χιλς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και το προσωπικό παρέμεναν στην κύρια κατοικία.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Τζαμάρκους Μπράντφορντ (Jamarcus Bradford), δήλωσε αρχικά την αθωότητα της πελάτισσάς του, ωστόσο η διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου.

Η Ορτίς παραμένει υπό κράτηση ενώ ορίστηκε εγγύηση 1,8 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ΑP. Κατά την ακροαματική διαδικασία, η 35χρονη εμφανίστηκε με την μπλε στολή των κρατουμένων ενώ συνομίλησε με τον δικηγόρο της πίσω από το ειδικό γυάλινο διαχωριστικό.

Η 35χρονη αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης, καθώς και οι 14 κατηγορίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

«Γεμάτη ζήλια… το πρόσωπό της είναι του διαβόλου»

Σύμφωνα με τη New York Post, λίγο πριν από το περιστατικό η ύποπτη είχε αναρτήσει στα social media μια σειρά από αλλοπρόσαλλα βίντεο, γεμάτα εμμονικές και επιθετικές αναφορές προς τη Rihanna. Τα βίντεο αυτά, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, φαίνεται να αποκαλύπτουν και το παράξενο «κίνητρο» πίσω από την επίθεση.

Η Ivanna Ortiz, σε αναρτήσεις στο κανάλι της στο YouTube, ισχυριζόταν ότι η τραγουδίστρια «της κλέβει πράγματα», ότι τη «ζηλεύει» και ότι είναι «μάγισσα» με «πρόσωπο διαβόλου». Η 35χρονη συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, αφού – σύμφωνα με την αστυνομία – πυροβόλησε προς την εκτεταμένη ιδιοκτησία της ποπ σταρ, ενώ η Rihanna και η οικογένειά της βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

Οι αλλοπρόσαλλες αυτές αναρτήσεις δείχνουν μια εμμονική στάση απέναντι στη τραγουδίστρια. Σε ένα από τα βίντεο, η Ortiz ακούγεται να λέει: «Να η Ριάνα εκεί πέρα, γεμάτη ζήλια… το πρόσωπό της είναι του διαβόλου. Δεν τη συμπαθώ και πάντα προσπαθεί να κλέβει από μένα… μην την ακούτε, μην την ακολουθείτε, γιατί σας κλέβει».

Στο ίδιο υλικό συνεχίζει: «Πρέπει να ξυπνήσετε… δεν μπορεί να έρχεται εδώ και να κλέβει τις σκέψεις μου».

Σε άλλο βίντεο δηλώνει: «Ακόμα κι αν ο διάβολος και η Ριάνα κάνουν θόρυβο, ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός κάνουν κάτι μαζί με εμένα… Για μένα η Ριάνα και όλες αυτές είναι του διαβόλου».

Και σε μια ακόμη ανάρτηση προσθέτει: «Άκου Ριάνα, όταν πεθάνεις ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου. Θέλεις να με σκοτώσεις. Ναι, είναι μάγισσα. Εγώ είμαι φύλακας. Διώξτε αυτή την ανόητη από εδώ».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η Rihanna δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί η οικογένειά της στοχοποιήθηκε. Φέρεται να αναστατώθηκε έντονα, καθώς η ύποπτη πυροβόλησε προς την ιδιοκτησία της με όπλο τύπου AR-15. «Η Ριάνα άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά αρχικά δεν κατάλαβε τι συνέβη. Ακόμη και με ισχυρή ασφάλεια, είναι τρομακτικό να συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει», δήλωσε πηγή στο People.

Παρά τον τρόμο του περιστατικού, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια αισθάνεται ανακουφισμένη που κανείς δεν τραυματίστηκε. Μετά την επίθεση, έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και έχει αναβάλει τουλάχιστον μία προγραμματισμένη φωτογράφιση.