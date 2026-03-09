Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα - Συνελήφθη γυναίκα που άνοιξε πυρ 7 φορές

Αναστάτωση επικράτησε στο Μπέβερλι Χιλς, όταν το σπίτι της δημοφιλούς ποπ σταρ Ριάνα έγινε στόχος πυροβολισμών, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 13:15 (τοπική ώρα) την Κυριακή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε μία ύποπτη γυναίκα, η οποία και συνελήφθη.

Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS News ότι το σπίτι που στοχοποιήθηκε ανήκει στη Ριάνα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες από επιθετικό τουφέκι. Σύμφωνα με τις αρχές, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα στην έπαυλη τη στιγμή των πυροβολισμών.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η ύποπτη, μια γυναίκα περίπου 30 ετών, σταμάτησε με το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας και πυροβόλησε επτά φορές πριν απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα.

Το όχημά της εντοπίστηκε περίπου οκτώ μίλια (12 χιλιόμετρα) μακριά από το σπίτι της Ριάνα, όπου και συνελήφθη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της.