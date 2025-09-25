Ριάνα: Μητέρα για τρίτη φορά – Το όνομα της νεογέννητης κόρης της

Η Ριάνα έγινε ξανά μητέρα στα 37 της χρόνια, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί με τον 36χρονο σύντροφό της, A$AP Rocky. Η παγκόσμια σούπερ σταρ ανακοίνωσε η ίδια το χαρμόσυνο γεγονός μέσω Instagram, ανεβάζοντας την πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο.

Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, χαρίζοντας στον εαυτό της και τον αγαπημένο της την πρώτη τους κόρη. Στην τρυφερή φωτογραφία που μοιράστηκε, η Ριάνα κρατάει την μικρή στην αγκαλιά της, τυλιγμένη σε μια ροζ κουβέρτα, με φόντο το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Το όνομα που αποκάλυψε η ίδια είναι Rocki Irish Mayers, επιλέγοντας να συνδυάσει στοιχεία από το όνομα του A$AP Rocky (Rakim Mayers) με μία πιο προσωπική πινελιά που έχει ήδη συζητηθεί ευρέως από τους θαυμαστές της.

Η ευτυχία μεγαλώνει

Με τον ερχομό της μικρής, η οικογένεια της Ριάνα και του Rocky μεγαλώνει: το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον RZA (3 ετών) και τον Riot (2 ετών). Η κόρη τους είναι το πρώτο κοριτσάκι του ζευγαριού, γεγονός που γέμισε χαρά τους fans, οι οποίοι πλημμύρισαν τα social media με ευχές και σχόλια αγάπης.



Η Ριάνα, που τα τελευταία χρόνια ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, την επιχειρηματική της αυτοκρατορία Fenty και τη μητρότητα, δείχνει να απολαμβάνει το νέο της ρόλο. Άλλωστε, έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης και δύναμης στη ζωή της.



Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν η σταρ σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στη μουσική σκηνή με νέο άλμπουμ – κάτι που περιμένουν ανυπόμονα οι θαυμαστές της από το 2016 – ή αν θα αφιερωθεί αποκλειστικά στη φροντίδα των τριών παιδιών της.



Το σίγουρο είναι πως η μικρή Rocki Irish Mayers ήρθε για να ολοκληρώσει την οικογενειακή ευτυχία ενός από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της παγκόσμιας showbiz.