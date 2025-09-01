Ριψοκίνδυνη τρέλα στην Τενερίφη: Τουρίστες κρέμονται από τα παράθυρα αυτοκινήτων εν κινήσει - Βίντεο

Ένα περιστατικό που σοκάρει και ταυτόχρονα δείχνει την απερισκεψία ορισμένων τουριστών έλαβε χώρα πρόσφατα στο Εθνικό Πάρκο Teide στην Τενερίφη της Ισπανίας.

Οκτώ τουρίστες βιντεοσκοπήθηκαν να κρέμονται επικίνδυνα από παράθυρα αυτοκινήτων εν κινήσει, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και των γύρω τους.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα πλάνα νεαροί κάθονται στα παράθυρα των ΙΧ με το άνω μέρος του σώματός τους να προεξέχει από τα οχήματα. Παράλληλα χτυπούν με τα χέρια τους τον ουρανό των αυτοκινήτων, αδιαφορώντας πλήρως για τον κίνδυνο που διέτρεχαν.

Πλήρωσαν την «απερισκεψία» τους

Το βίντεο με τη ριψοκίνδυνη αυτή πράξη έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας την αστυνομία να εντοπίσει και να επιβάλει πρόστιμο στους εμπλεκόμενους πριν ακόμη αναχωρήσουν από τη χώρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail στους δύο οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ για απερίσκεπτη οδήγηση, με αφαίρεση έξι πόντων από τις άδειές τους. Στους έξι επιβάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα 200 ευρώ για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και λάθος θέση μέσα στα αυτοκίνητα.



«Αυτό το είδος συμπεριφοράς αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Από την άλλη, εκπρόσωπος του Συλλόγου για τη Μελέτη των Βλαβών του Νωτιαίου Μυελού (AESLEME) επέκρινε τη στάση των τουριστών τονίζοντας ότι εκθέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τρίτους.

Δείτε το βίντεο: