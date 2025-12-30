Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα στρατιωτικοί Ένοπλες Δυνάμεις Ρόδος Local News

Ρόδος: Σαράντα ημέρες απο τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ - Συγκλονίζει το μήνυμα του πατέρα του

«Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα κάθε μέρα μας, φέρνει πιο κοντά σου...», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας του νεαρού που έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα, όταν χειροβομβίδα εξερράγη στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

Η οικογένειά του ετοιμάζεται να τελέσει το 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, στο Τυμπάκι, με τον πατέρα του αδικοχαμένου νεαρού να προχωρά σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση σχετικά με το γεγονός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρα του άτυχου Ραφαήλ:

«ΣAPANTA MEPEΣ ΠEPAΣAN

ΠOY EΦYΓEΣ MAKPYA MAΣ,

MA H ΘYMHΣH ΣOY PAΦAHΛ

ΘA MEINEI ΣTHN KAPΔIA MAΣ.

Κάθε στιγμή που περνάει

κάθε ώρα κάθε μέρα μας

φέρνει πιο κοντά σου...»

