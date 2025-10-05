Ρόναν Ντέι Λιούις: Η συνεργασία με τον πατέρα του Ντάνιελ και η ανάμνηση του παππού του Άρθουρ Μίλερ

Ο Ρόναν Ντέι-Λούις, ο 27χρονος σκηνοθέτης, ζωγράφος και γιος του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι - Λιούις, είναι αυτός που κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να βγει από την συνταξιοδότηση που ο ίδιος είχε θέσει τον εαυτό του και να συμμετέχει στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο «Anemone».

Μιλώντας για την συνεργασία τους είπε: «Ήταν καταπληκτικός. Κατά τη διαδικασία της γραφής κάναμε πολύ αυτοσχεδιασμό και γνωρίσαμε τον χαρακτήρα που υποδύθηκε μαζί σε βάθος. Νομίζω ότι αν κάποιος άλλος νεαρός σκηνοθέτης προσπαθούσε να συνεργαστεί μαζί του, θα φοβόταν. Αλλά προφανώς είχα το πλεονέκτημα ότι το είχα γράψει μαζί του - και επίσης ότι ήταν ο πατέρας μου. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα του έδινα τον χώρο που χρειαζόταν, έπρεπε να ξέρει όμως και πότε να σωπάσει. Αλλά ήταν πάντα πολύ ανοιχτός σε σχόλια».

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο «Interview Magazine» εξηγεί: «Πώς είναι να είσαι γιος του Ντάνιελ Ντέι-Λούις» τον ρώτησε η δημοσιογράφος και εκείνος απάντησε: «Οι γονείς μου ήταν πολύ καλοί στο να προστατεύουν εμένα και τα αδέρφια μου από την «τρέλα». Υπήρχε μια συγκεκριμένη ηλικία που τα παιδιά στο σχολείο άρχισαν να με κοιτάζουν διαφορετικά. Οι γονείς τους ίσως τους έλεγαν για τις ταινίες του και άρχιζαν να μιλάνε γι' αυτές. Υπάρχει σίγουρα μια στιγμή που θυμάμαι, που άρχισα να αμφιβάλλω λίγο για τον εαυτό μου. Αλλά οι περισσότερες από τις πρώτες μου αναμνήσεις ήταν υπέροχες επειδή είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί με τους γονείς μου σε μερικές από τις ταινίες που γύριζαν. Μείναμε στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου για μερικούς μήνες, όταν έκαναν μαζί την ταινία «Η Μπαλάντα του Τζακ και της Ρόουζ» . Ήμουν πολύ μικρός, οπότε δεν ήξερα πραγματικά τι συνέβαινε, αλλά το να βλέπω αυτόν τον κόσμο που δημιουργούσαν ήταν τόσο μεθυστικό».

Πολλοί επίσης δεν γνωρίζουν ότι παππούς του Ρόναν Ντέι-Λούις ήταν ο Άρθουρ Μίλερ και ο ίδιος παραδέχεται ότι μπορεί να ήταν έξι ετών όταν πέθανε, αλλά έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτόν.