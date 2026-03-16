Ρωσικό τάνκερ «φάντασμα» που μετέφερε LNG πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο - Δείτε βίντεο

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), για το οποίο η Ρωσία υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από την Ουκρανία στη Μεσόγειο, πλέει πλέον ακυβέρνητο και μαυρισμένο από τη φωτιά, με δύο μεγάλα ανοίγματα στην άτρακτο, στη Μεσόγειο.

Το Arctic Metagaz, μήκους 277 μέτρων, παραμένει ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα από τις 3 Μαρτίου, όταν μια σειρά εκρήξεων το ακινητοποίησε ανοιχτά της Λιβύης.

Στα εναέρια πλάνα του AFP, το τάνκερ φαίνεται να έχει πάρει κλίση στη μία πλευρά, με τμήματα της κατασκευής του να είναι καμένα και κατεστραμμένα από τη φωτιά, ενώ και στις δύο πλευρές, στο μέσο της ατράκτου, διακρίνονται μεγάλες τρύπες.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea



The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση με drone στο πλοίο, το οποίο είχε τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, αναφέρει το France24.

Ο στόλος αυτός αποτελείται από παλαιωμένα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανά τον κόσμο, παρακάμπτοντας τους δυτικούς περιορισμούς. Η Ρωσία δήλωσε ότι και τα 30 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Φόβοι για ρύπανση

Οι αρχές της Μάλτας και της Ιταλίας παρακολουθούν τη διέλευση του ναυαγίου, καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανή ρύπανση. Η Ρώμη ανέφερε ότι το πλοίο μετέφερε «σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, μαζούτ και ντίζελ».

Η λιβυκή λιμενική αρχή σημείωσε ότι το τάνκερ μετέφερε περίπου 62.000 τόνους LNG με προορισμό την Αίγυπτο.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το πλοίο μετέφερε επίσης 900 τόνους ντίζελ, προειδοποιώντας ότι πιθανή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή.

«Μια πιθανή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιές, κρυογενή νέφη θανατηφόρα για τη θαλάσσια ζωή και εκτεταμένη, μακροχρόνια ρύπανση του νερού και της ατμόσφαιρας», προειδοποίησε το WWF Ιταλίας σε ανακοίνωσή του.

«Η περιοχή που επηρεάζεται έχει εξαιρετικά υψηλή οικολογική αξία, με εύθραυστα οικοσυστήματα βαθιάς θάλασσας και μία από τις μεγαλύτερες βιοποικιλότητες στη λεκάνη της Μεσογείου.»

Η λιβυκή λιμενική αρχή ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από «ξαφνικές εκρήξεις που ακολούθησε μεγάλη φωτιά, η οποία τελικά οδήγησε στην πλήρη βύθισή του» βόρεια του λιμανιού της Σύρτης.

Ωστόσο, η αρχή μεταφορών της Μάλτας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ναυάγιο παραμένει στην επιφάνεια, παρασυρόμενο μεταξύ Μάλτας και της ιταλικής Λαμπεντούζας.

Σύμφωνα με ναυτιλιακή πηγή που μίλησε στο AFP την Κυριακή, ειδικοί επιθεώρησης και διάσωσης βρίσκονται ήδη στη Μάλτα ενόψει της εισόδου του πλοίου στα χωρικά ύδατα, ενώ ειδικό πλοίο ρυμούλκησης βρίσκεται καθ’ οδόν.