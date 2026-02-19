Ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό: Ποιοι κερδίζουν κούρεμα έως 50% και σταθερό επιτόκιο

Σε λειτουργία τίθεται εντός της ημέρας η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ανοίγοντας τον δρόμο σε περίπου 38.000 δανειολήπτες – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – που είχαν δανειστεί την περίοδο 2005-2009. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 19 Αυγούστου.

Η ρύθμιση καλύπτει τόσο τα ενήμερα δάνεια που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (20.625) όσο και τα τιτλοποιημένα δάνεια του σχήματος «Ηρακλής» (17.442), τα οποία διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Το συνολικό ύψος των δανείων αγγίζει τα 5,5 δισ. ελβετικά φράγκα.

Πώς λειτουργεί η ρύθμιση – Μετατροπή σε ευρώ και σταθερό επιτόκιο

Οι τράπεζες και οι servicers έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τους δανειολήπτες, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις επιλογές που παρέχει η νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα εκδίδεται βεβαίωση υπαγωγής με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

Η βασική αλλαγή είναι η δυνατότητα μετατροπής των δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με «έμμεσο κούρεμα» 15%-50%, ανάλογα με εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια.

Παράλληλα:

Προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 2,3% έως 2,9%

Δίνεται δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως 5 έτη

Για τους οικονομικά ισχυρότερους δανειολήπτες δεν θα εφαρμόζονται κοινωνικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, το «κούρεμα» περιορίζεται στο 15% και το σταθερό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,9%.

Οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών

1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια – Ένταξη στον εξωδικαστικό

Περίπου 17.500 δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια, συνολικής αξίας 3 δισ. ελβετικών φράγκων, μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.



Η ρύθμιση θα καθορίζεται από τον αλγόριθμο του μηχανισμού και θα αφορά:

Το ύψος του «κουρέματος»

Τον αριθμό των δόσεων

Tο τελικό ποσό της μηνιαίας καταβολής

Η αποδοχή από τους πιστωτές (τράπεζες ή servicers) είναι δεσμευτική.

2. Ενήμερα δάνεια – Εκτός εξωδικαστικού

Περίπου 20.600 ενήμερα δάνεια, ύψους 2,4 δισ. ελβετικών φράγκων, μπορούν να μετατραπούν απευθείας σε ευρώ χωρίς ένταξη στον εξωδικαστικό.

Η βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα οδηγεί σε «έμμεσο» όφελος, που μεταφράζεται σε μείωση υπολοίπου 15%-50%, με σταθερό επιτόκιο και σαφές πλάνο αποπληρωμής.

Προϋπόθεση: η συνεπής τήρηση της ρύθμισης έως την πλήρη εξόφληση. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμφωνία ακυρώνεται.

Κόστος για τις τράπεζες – Επιφυλάξεις από δανειολήπτες

Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τη ζημιά για τις τράπεζες στην περιοχή των 500-600 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εκπρόσωποι δανειοληπτών χαρακτηρίζουν τη ρύθμιση «ημίμετρο». Όπως υποστηρίζουν, η ελάφρυνση περιορίζεται σε λίγες χιλιάδες ευρώ ανά οφειλέτη, την ώρα που πολλοί έχουν ήδη δει το υπόλοιπο των δανείων τους να εκτοξεύεται εξαιτίας της διαχρονικής ενίσχυσης του ελβετικού φράγκου.

